El PSOE acusa la Junta de nombrar a un «cierrapueblos» como director general de Ordenación del Territorio La vicesecretaria general del PSOE de Castilla y León y viceportavoz del Grupo Socialista en las Cortes, Virginia Barcones. / Miriam Chacon -ICAL Antonio Calonge defendió en un artículo firmado en 2015 «la fusión obligatoria de los pueblos de la comunidad» ALFREDO SÁNCHEZ Valladolid Lunes, 12 agosto 2019, 18:03

La vicesecretaria general del Partido Socialista en Castilla y León y viceportavoz del grupo parlamentario en las Cortes, Virginia Barcones, ha condenado en rueda de prensa que el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, haya nombrado a un «cierrapueblos» como Antonio Calonge como director general de Ordenación del Territorio y Planificación. Barcones además ha lamentado que Igea no haya incoporado a ninguna mujer entre los cargos de la Consejería de Transparencia, Regeneración y Ordenación del Territorio.

Así, el grupo parlamentario socialista recordó que Calonge, profesor titular de Derecho en la Universidad de Valladolid, publicó un informe en 2015 para la revista 'Reala. Nueva Época' en el que apostaba por «fusionar los municipios de manera obligatoria». Además rescataron unas declaraciones, también de 2015, del propio Francisco Igea en las que apostaba por suprimir los municipios de menos de 5.000 habitantes, lo que, según la viceportavoz del Partido Socialista «significaría acabar con el 90% de Castilla y León». Por ello pidieron al vicepresidente de la Junta que «aclarase si es esta su idea para la ordenación del territorio».

En el artículo, titulado 'La fusión de municipios, único instrumento de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local para la modificación de la planta municipal: una oportunidad perdida', Calonge consideraba que «todas las medidas de fomento dictadas a lo largo de la historia municipal habían resultado un fracaso». Por ello, el director general de Ordenación del Territorio, demandó que se abordase la «necesaria» y «urgente» reforma del mapa municipal para evitar los «inframunicipios», que son entidades «carentes de capacidad y sustantividad en las que los principios constitucionales de autonomía y suficiencia financiera están bastante alejados de la realidad».

El texto concluía que «la única solución para modificar la planta municipal es fusionar los municipios de forma obligatoria», lo cual supondría «una operación dolorosa, e incluso, traumática, pero necesaria si en realidad queremos hacer las reformas profundas que necesitamos». En este sentido, Barcones cargó contra Ciudadanos por «obviar la realidad de los pueblos que optaron por la fusión en los años 60 y 70 y que han perdido más población que los que decidieron mantener su gobierno municipal».

Además la viceportavoz del Partido Socialista ha preguntado al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, sí es esta la parte «no escrita» del acuerdo entre PP y C's y aseguró que si es así, contarán con el rechazo del grupo parlamentario socialista. «Castilla y León no se entiende sin sus 2.248 ayuntamientos», añadió, «para luchar contra la despoblación es clave mantener el gobierno en el territorio, y además, empoderarlo».

No tardó en responder, por su parte, el líder de Ciudadanos, Francisco Igea, que declaró en su cuenta de twitter que «si no se les pasa pronto la sofoquina les va a dar algo». «Sorprendentemente hemos nombrado director general a alguien que no sólo sabe del asunto, si no que además ha trabajado sobre ello. Un partido que nombró a Leire Pajin ministra de Sanidad no puede entenderlo fácilmente».

Mientras tanto, el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, David Martín, ha negado que Antonio Calonge «abogase por cerrar pueblos», sino que, a su juicio, Calonge simplemente se refería a las técnicas de fusión de municipios recogidas en el artículo 13 de la Ley 27/2013 y apostaba por «modificarlas por otras más efectivas».

«Es lo único a lo que hace referencia Calonge», ha declarado Martín, que aprovecho para lanzar un mensaje a los socialistas que , según él «tienen dos opciones: hacer una oposición inútil, como en los 30 años anteriores, o empezar a construir y proponer respecto a la ordenación del territorio», según informó ICAL.

Por último, Virginia Barcones criticó que la Consejería de Transparencia, Regeneración y Ordenación del territorio del vallisoletano Francisco Igea, no contase con una sola mujer. Algo que según la socialista «no representa a la comunidad de Castilla y León y supone un retroceso», por lo que demando la «inclusión de más mujeres».