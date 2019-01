El Procurador del Común reclama una institución «más visible y moderna» Sede del Procurador del Común. El Procurador del Común en Castilla y León, Tomás Quintana, ha señalado que la provincia de la que más reclamaciones recibe es León LEONOTICIAS León Jueves, 10 enero 2019, 14:32

El Procurador del Común en Castilla y León, Tomás Quintana, ha reclamado este jueves en Salamanca una institución más moderna y convertirla en más visible entre los ciudadanos, para lo que se creará una sede electrónica y se potenciará su acercamiento al mundo rural.

En declaraciones a los periodistas, tras una visita institucional a la Diputación Provincial de Salamanca, Quintana ha destacado que la provincia de la que más reclamaciones recibe es León, donde se encuentra la sede del Procurador del Común. León. Salamanca está en la mitad de la lista de provincias donde más reclamaciones se presentan, con cerca de 300 quejas en 2018.

«Es un número bajo en relación al número de habitantes entre ambas provincias« y lo ha justificado al afirmar que puede deberse a »la falta de conocimiento de la institución entre los ciudadanos de Castilla y León«.

Por este motivo, el Procurador del Común ha asegurado que para su mandato tiene como objetivo «modernizar« la institución además de »hacerla más visible entre los castellano y leoneses«.

Con esa idea, se pretende crear «una sede electrónica« y buscar el método para acercar el Procurador del Común al mundo rural.

Tomás Quintana ha recordado que las resoluciones del Procurador del Común no son vinculantes, aunque eso no implica que sean «un brindis al sol», y ha recordado que en su web se da publicidad «a las entidades que colaboran y a las que no colaboran, lo que tiene un coste ante la ciudadanía«.

También ha visitado, este jueves, al alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, y ambos han mostrado su disposición «a reforzar la colaboración y la cooperación en defensa de los ciudadanos«, según ha señalado el Ayuntamiento salmantino a través de una nota de prensa.

«Las dos instituciones han considerado necesario continuar agilizando los cauces de comunicación para dar respuesta de forma más eficaz y rápida a las reclamaciones de las personas de Salamanca«, han agregado.