La presión fiscal de los municipios crece hasta los 674 euros por habitante Los consistorios recaudaron 1.604,8 millones, un 15,9% más que en 2013, pero la población se redujo en esos años un 5,5%, hasta los 2,38 millones

Leonoticias León Domingo, 7 de diciembre 2025, 11:49 Comenta Compartir

La puesta en marcha de un nuevo sistema de financiación local sigue siendo una asignatura pendiente para el gobierno, en un contexto en el que la presión fiscal que ejercer las administraciones más cercanas al ciudadano no para de crecer. El último informe sobre las Haciendas Locales en cifras publicado por el Ministerio de Hacienda, revela que los municipios de Castilla y León tuvieron unos ingresos fiscales medios por habitante en 2023 de 674 euros, lo que supone un crecimiento del 22,7 por ciento respecto al dato de 2013, frente a una aumento en el conjunto nacional del 20,5 por ciento, con casi 710 euros.

El documento, recogido por Ical, revela que los consistorios de la comunidad, recaudaron ese año, 1.604,8 millones de euros, que representan un avance del 15,9 por ciento respecto a una década atrás, cuando en el conjunto de España, sumaron 33.853,3 millones, un 22,4 por ciento más.

Los ingresos por habitante crecieron más en Castilla y León que en España, con una menor subida de la recaudación, por efecto de la pérdida poblacional, ya que si en la comunidad, había en 2023, 2,38 millones de habitantes, un 5,5 por ciento menos que en 2013; en el conjunto del Estado se contabilizaban 47,68 millones, con un avance del 1,5 por ciento en el periodo de estudio.

Los datos recaudatorios revelan que en impuestos directos, los municipios de Castilla y León se embolsaron el año de análisis, 999,15 millones de euros, un 10,1 por ciento más que en 2013. En concreto, precisa el informe publicado por el departamento que dirige María Jesús Montero, que el grueso de los ingresos fiscales directos llegó de la mano del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), 718,18 millones, con un crecimiento del 13,5 por ciento en los diez años. Además, el Impuesto sobre Actividades Económicas otorgó a las arcas municipales en 2023, un total de 74,1 millones, con un aumento del 64,1 por ciento. Por el contrario, el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica supuso ingresos por 125,6 millones, con un descenso del 0,9 por ciento; y el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana alcanzó los 45,1 millones, con una merma del 24,4 por ciento.

En cuanto a los tributos indirectos, aportaron 126,4 millones de euros a los Ayuntamientos, con un importante aumento del 169,1 por ciento. En este sentido, se disparó un 335,2 por ciento la recaudación por el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, hasta los 98,3 millones de euros. Además, el IVA aumentó un 27,3 por ciento, con 21,4 millones; y los Impuestos sobre Consumos, un 2,1 por ciento, con 6,1 millones.

Por último, las tasas y precios públicos supusieron para las cuentas municipales una importante aportación en 2023, de 479,21 millones de euros, que representan un incremento del 15,9 por ciento en comparación al dato de 2013.

Transferencias corrientes

Cabe analizar también el comportamiento durante la década de las transferencias corrientes a los ayuntamientos desde diferentes administraciones para sustentar su funcionamiento diario y la prestación de servicios.

En este sentido, las mayores partidas llegaron desde el Estado, aunque su crecimiento no fue el más acusado, con 629,4 millones de euros en el ejercicio 2023, con una subida del 31,5 por ciento en comparación al dato de 2013.

En el caso del Gobierno regional, el aumento de su aportación a los municipios en transferencias corrientes, fue mucho más, con un incremento en los diez años de análisis del 88 por ciento, hasta los 177,99 millones de euros para el año 2023.

Sin embargo, fueron las diputaciones las administraciones que mayor esfuerzo realizaron para elevar el reparto de estos fondos durante el periodo, ya que subieron sus aportaciones a los municipios un 95,4 por ciento, hasta los 93,1 millones de euros.