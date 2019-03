Una plataforma nacional de Ciudadanos trabaja en una querella contra el «fraude» en las primarias Silvia Clemente, en el cierre de la campaña de las primarias de Ciudadanos. / A. MINGUEZA Un despacho de abogados de Madrid elabora un informe jurídico que muestra «pruebas y evidencias» de que podría haberse cometido un delito EL NORTE Valladolid Miércoles, 27 marzo 2019, 19:13

En torno a un centenar de afiliados de Ciudadanos de varios puntos de España conforman ya una plataforma nacional, que está trabajando para presentar una querella judicial contra el supuesto «fraude» en las primarias del partido desde diferentes comunidades autónomas, después de que en Castilla y León, 82 votos de procedencia desconocida se sumaran a los resultados y provocaran el vuelco de unos comicios internos que finalmente ganó el ahora candidato a la Presidencia de la Junta, Francisco Igea, tras la presentación de un recurso que dejó fuera a su contrincante, la expresidenta de las Cortes Silvia Clemente.

La Plataforma de Afiliados Afectados por las Primarias de Ciudadanos, que así se denomina, suma agraviados a diario a la más que previsible querella judicial, según explicó en declaraciones a Ical, la abogada Mónica Balibrea, del despacho madrileño Legal Orbis, que representa a este colectivo.

«Se van sumando personas a diario de toda España, porque mucha gente se siente decepcionado con el partido», apuntó, para añadir que el bufete «está elaborando y recopilando pruebas para elaborar la querella». «En ese momento, cuando los afiliados nos digan que vayamos adelante, la presentaremos. Ya tenemos el esqueleto pero vamos incorporando cosas a diario», sostuvo.

De presentarse esta querella, como así parece que ocurrirá, sería la segunda al respecto, después que de que un afiliado anónimo hiciera lo propio, de forma particular, ante la Fiscalía en Valladolid.

De momento, la letrada concretó a Ical, que ya cuentan con la elaboración de un informe jurídico que recoge «pruebas y evidencias» y que deberán investigar y corroborar, una vez se registre la querella, la Fiscalía, el cuerpo de peritajes o la Policía». Entre ellas, enumeró, se pone en tela de juicio el propio procedimiento de Primarias al ser telemático. «Se ha podido ver que desde mismas IP de ordenadores se han efectuado muchos votos. Hay un delegado del partido que tiene acceso a esa protección de datos y que la maneja», sentenció.

Balibrea admitió que es «complicado acertar cuándo se presentará» ante el juzgado de Instrucción, porque «hay que asegurar muchos aspectos, antes de ir a ciegas».

En todo caso, confió en que este paso que ahora dan los afiliados descontentos sirva para «crear un precedente, porque al final parece que todo se puede manipular». «Si lo han hecho en Castilla y León, ¿quién dice que no lo han hecho en otros lugares? A lo mejor no lo han hecho por que están de acuerdo con los resultados y no ha sido necesarios», cuestionó. Al respecto, opinó que las urnas representan el «mejor medio», porque este «ha quedado claro que falla o se ha manipulado».

Por último, afirmó que aunque ahora se presente la querella en Instrucción, lo idóneo sería que se abrieran causas en cada una de las audiencias provinciales en que se han celebrado Primarias, si bien auguró que lo «más probable» es que se juzgue de forma conjunta en la de Valladolid «porque son los mismos hechos».