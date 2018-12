Pablo Fernández otorga los 'Galardones Éxodo' a Herrera y a los miembros de su gobierno Pablo Fernández otorga los premios en las Cortes. / Miriam Chacón El líder de Podemos ha recordado al presidente de la Junta que cientos de miles de castellanos y leoneses han vuelto a salir a las calles para protestar por su «calamitosa gestión» LEONOTICIAS Martes, 18 diciembre 2018, 18:59

En 2018, Castilla y León se ha convertido en la comunidad que más autónomos ha perdido (2.271); el año en el que más se ha disparado la deuda y el déficit público sin que haya revertido en la mejora de los servicios (con un endeudamiento de 5.142 euros por cada castellano y leonés); y, por último, el que más población ha perdido (18.151 personas se han marchado de en el último año). Por eso, Pablo Fernández ha reprochado a Juan Vicente Herrera su gestión otorgando a su gobierno los «Premios 'Éxodo' con un ranking liderado por el presidente de la comunidad gracias al premio 'Mentiroso Compulsivo' por hacer del embuste su modus operandi parlamentario habitual. También el premio 'Cinco horas con Mario' a la inactividad política que, en palabras del portavoz de Podemos en Las Cortes, lleva desde 2015 «sin que esté ni se le espere convertido en un zombie político», Por último, Fernández también ha otorgado a Herrera el premio 'El Hundimiento', porque es lo que ha provocado, por desgracia, en Castilla y León».

Además, el secretario general autonómico de Podemos ha conferido premios al resto de consejeros. El de sanidad se ha llevado los «galardones 'El Verdugo' y 'No me chilles que no te veo' porque no solo se está cargando la sanidad pública en CyL sino que, además, hace oídos sordos a las reclamaciones de los procuradores y procuradoras de este hemiciclo».

El consejero de educación se ha llevado «los galardones 'La Metamorfosis' y 'Giro al infierno' por la abrupta transformación de su discurso pasando de posiciones casi progresistas a un discurso casi preconstitucional». La consejera de servicios sociales, ha conseguido el premio 'Alicia en el país de las maravillas' por su «imagen idílica» de los servicios sociales «obviando los problemas, la precariedad y las privatizaciones del sector».

Por otra parte, el líder de la formación morada ha concedido al consejero de empleo los premios «'El Turista' y 'Los viajes de Gulliver' porque en vez de estar intentando generar empleo de calidad, impulsar a los autónomos o erradicar la precariedad, está más interesado en viajar a América latina intentando vender las presuntas bondades del diálogo social». A la de economía, le ha otorgado los galardones «'Todo se desmorona' y 'Toma el dinero y Corre' por su pésima gestión en materia de sanidad y por quedarse mirando las vías del tren cuando las multinacionales se marchan de la comunidad llevándose las subvenciones públicas y dejando en la estacada a los trabajadores». El de medio ambiente, ha recibido el premio «'El fuera de la ley', por haber recibido decenas de sentencias de la justicia en contra de su gestión». La consejera de agricultura, los premios «'Otelo' y 'Rebelión en la granja', por estar más interesada en desmontar la gestión de su antecesora en el cargo que en impulsar el sector primario». La de cultura, «ha conseguido el galardón 'Lo que el viento se llevó' por haber vaciado de competencias la consejería impulsando a la opaca Fundación Siglo». El consejero de la presidencia se lleva los galardones, 'La mano que mece la cuna' y 'Dos hombres y un destino' «por ser el hacedor en la sombra de todo lo que realiza el señor Herrera», Por último, Mañueco «se lleva el accésit 'Retorno al pasado', 'El gran dictador', 'Los Santos Inocentes y 'Más dura será la caída' porque el futuro candidato del PP encarna lo más casposo y caciquil que tiene el partido».

Para finalizar, Pablo Fernández ha sentenciado que «frente a todos ellos, nosotros seguiremos luchando por conseguir el mejor de los premios que no es otro que lograr que, después de 30 años en esta comunidad, por fin, los castellanos y leoneses sean lo primero»