Pablo Casado no cree que PP y Cs se puedan «arriesgar» a no pactar en Castilla y León Pablo Casado. / EP «No tengo ninguna palabra de reproche a Vox y Ciudadanos y lo que tengan que decirse entre ellos no me puedo meter«, ha afirmado Casado EFE Miércoles, 26 junio 2019, 17:17

El presidente del PP, Pablo Casado, se ha mostrado convencido de que el acuerdo entre su partido y Ciudadanos llegará a buen puerto en Castilla y León porque ninguna de las formaciones «se puede arriesgar a que eso no ocurra».

Preguntado por el posible acuerdo en la Comunidad de Madrid, Casado ha afirmado que la negociación con Vox y Ciudadanos para gobernar en la Comunidad de Madrid, Murcia y Castilla y León, va «por buen camino» y ha agradecido la actitud de responsabilidad en este ámbito de Albert Rivera, al que ve como «un líder consolidado».

En declaraciones durante su participación en el foro político Concordia Europe Amchamspain, ha dicho que está convencido de que habrá gobiernos de centro derecha en estas comunidades porque ninguno de los tres partidos «se puede arriesgar a que eso no ocurra».

Después de que el partido de ultra derecha Vox haya planteado este miércoles un documento para negociar con cualquier partido, tras haber descartado al PP como socio preferente y dar ayer por roto el acuerdo anterior entre ambos, Casado ha insistido en que el PP «siempre cumple sus compromisos» y ha puesto Andalucía como ejemplo.

«Nosotros somos un partido que habla y pacta a nuestra izquierda y nuestra derecha, que es capaz de llegar a acuerdos con partidos que ni siquiera son capaces de sentarse en una mesa«, ha destacado,

Aunque al mismo tiempo ha rechazado hacer de «intermediario» entre Ciudadanos y Vox y no ha querido entrar en sus declaraciones críticas de estos días. «No tengo ninguna palabra de reproche a Vox y Ciudadanos y lo que tengan que decirse entre ellos no me puedo meter«, ha afirmado.

Al ser preguntado por Rivera y su ausencia en actos públicos en los últimos días, Casado ha asegurado que están agradecidos por su posición de «responsabilidad» en los acuerdos municipales y autonómicos y no ha querido entrar a hablar sobre la crisis interna de este partido, tras la marcha de varios de sus cargos.

«Creo sinceramente que Rivera es un líder consolidado, es una persona que fue apoyada mayoritariamente por sus militantes, que ha trazado un proyecto con mucho mérito, sobre todo con Cataluña«, ha dicho respecto al líder del partido naranja, del que solo tiene que decir »palabras positivas«.

Casado ha intervenido en este foro organizado por la Cámara de Comercio de EE. UU. en España, donde ha instado España a liderar las sanciones contra los «gerifaltes chavistas» que están comprando inmuebles en Madrid y ha reclamado a la UE que recupere su vínculo trasantlántico y tener una posición «más firme» sobre Venezuela.

A su juicio, es necesario que Europa recupere una agenda internacional en la que salga de los «debates bizantinos« que ha tenido a nivel institucional y piense qué papel quiere desempeñar en el mundo.