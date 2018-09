Del Olmo no se postula a la alcaldía de Valladolid: «No estoy en eso, me quedan meses durísimos» Pilar del Olmo, en el centro de la imagen. / Inés Santos La actual consejera de Economía y Hacienda apunta a que el partido no se ha pronunciado y, en todo caso, «es una cuestión de mi futuro personal y también político» NACHO BARRIO León Miércoles, 19 septiembre 2018, 13:37

«Yo no me postulo a nada, ahora estoy trabajando por Castilla y León y me quedan meses durísimos». En estos términos se expresó la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, preguntada por si se postula para ser candidata a la alcaldía de Valladolid por el Partido Popular.

En este sentido, Del Olmo aclaró que «los partidos te tienen que proponer y de momento no he recibido propuesta en este sentido». Incidiendo en esta base, señaló que, sea como fuere, «es una cuestión de mi futuro personal y también político».