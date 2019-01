Del Olmo: «El Gobierno ha comunicado a la Junta 474 millones menos de lo que figura en los Presupuestos» La consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de Castilla y León. / Rubén Cacho-Ical El gobierno regional recibió una notificación de 6.236,4 millones por las entregas a cuenta y en el proyecto presentado la cifra asciende a 6.710 millones ARTURO POSADA Jueves, 17 enero 2019, 14:16

La consejera de Economía de la Junta de Castilla y León, Pilar del Olmo, ha denunciado un desfase de 474 millones de euros entre la cifra comunicada oficialmente por el Gobierno central a la Junta y la cantidad que figura en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado presentados a continuación. «Nos llena de incertidumbre. El 10 de enero, el Gobierno de España nos comunicó oficialmente las entregas a cuenta para 2019: exactamente 6.236,4 millones de euros. Eso es lo oficial. El 11 de enero se aprueba el proyecto de ley de Presupuestos del Gobierno de España. Nos enteramos por un 'PowerPoint' que en teoría nos iban a dar 6.710 millones, 474 millones más de lo que nos habían comunicado un día antes de aprobarse el proyecto de Presupuestos. Con el dinero que nos ha comunicado, que es lo que vamos a recibir mes a mes, no nos da ni para pagar ni para cubrir los servicios públicos de esta comunidad ni para el gasto que tuvimos en el 2018. Es la única realidad de unos Presupuestos que algunos han vendido a bombo y platillo».

La consejera de Economía ha considerado que la cifra que prevalece es la que aparece en la comunicación oficial del Gobierno a la Junta del 10 de enero y no la que figura en la aprobación del proyecto de los Presupuestos un día más tarde, con 474 millones más. «Si el Gobierno cree que esa es la cifra, debe notificar a Castilla y León que disponemos de ese dinero para elaborar los presupuestos, cosa que no ha ocurrido. El dinero que va a llegar a finales de enero, que nos dan por mensualidades, es el que corresponde a los 6.236 millones. Y luego a finales de febrero, marzo... hasta que se aprueben, o no, los Presupuestos. Por eso digo que nos llena de incertidumbre. Es la primera vez que no nos notifican una cifra de entregas a cuenta acorde con los Presupuestos».

Pilar del Olmo ha argumentado que en julio el gobierno central estimó que las entregas a cuenta serían de de 6.535,5 millones, pero con esos números y la cantidad que ahora estima que recibirán por las entregas a cuenta (6.236,4 millones), la elaboración de un presupuesto regional habría supuesto un problema para Castilla y León. «En el mes de julio nos comunicaron unas entregas a cuentas previsibles y me dirigí a la ministra para solicitar la liquidación del IVA que nos habían dejado de ingresar. De haber hecho un presupuesto en julio, habría sido una debacle. Hay comunidades que han hecho un presupuesto y ya nos consta que están haciendo que algunas hacen retenciones de no disponibilidad».

Pilar Del Olmo ha calificado de «irreales y ficticios» los Presupuestos Generales del Estado presentados por el gobierno de Pedro Sánchez. «Son increíbles por el incremento de recaudación que prevén, casi un 12%. Sube la presión fiscal para los españoles, por el aumento del impuesto de hidrocarburos para el diésel», ha criticado Del Olmo.