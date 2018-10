La mitad de los pediatras de Familia se jubilarán en 15 años y no hay reposición Si no se toman medidas, estos profesionales se convertirán en «especie en extinción» en los centros de salud, según la Asociación de Pediatría de Atención Primaria S. CALLEJA lEÓN Miércoles, 24 octubre 2018, 13:13

La «tormenta perfecta ha estallado y cómo llueve»: acumulación de cupos de plazas no cubiertas en las consultas de otros pediatras; uso de médicos no especialistas para atender a los niños; reducción de tiempos en las consultas; masificación…, a lo que se une que el último concurso de traslados ha provocado que no haya pediatras en Aranda de Duero, pero que también falten en Briviesca, Astorga y en centros de salud de Burgos capital. «Es una situación de la que llevamos advirtiendo más de 15 años. Se venía venir y ahora ha estallado».

Lo denuncia a Ical, la presidenta de la Asociación de Pediatría de Atención Primaria de Castilla y León, Mercedes Garrido, quien alerta de que lo peor está por venir: En 15 años se jubilará más de la mitad de los 305 pediatras de Primaria que trabajan en Sacyl, y no hay reposición. Sólo 26 residentes han optado por este nivel asistencial en los últimos cuatro años en Castilla y León, de los 92 que eligieron la especialidad. Esto supone un 27 por ciento, que es «más que insuficiente» para cubrir las jubilaciones.

«Es un momento difícil para dar cifras, porque a toda la situación que veníamos arrastrando se ha sumado el concurso de traslados, que ha provocado que muchos pediatras cesaran el día 16 y aún no se hayan incorporado a su destino. Pero el problema no está resuelto, porque la plazas siguen sin cubrirse, sobre todo en zonas rurales, pero también en urbanas». Para solucionarlo se «han puestos parches» que pasan por sobrecargar las consultas de otros titulares y también cubrir las necesidades con médicos no especialistas, algo que va a provocar que los pediatras se conviertan en «especie en extinción» en los centros de salud. «Se pueden poner parches, pero no es una solución que pueda mantenerse en el tiempo», lamenta.

A ello se une que muchas de las plazas se cubren con pediatras de área, 76, lo que supone casi un 30 por ciento de esta plantilla de Sacyl. «Somos la primera autonomía en datos absolutos en pediatras de área», una figura que en otras comunidades es «anecdótica» y que se creó para cubrir plazas rurales en las que la atención principal de los niños las cubría el medico de familia y el pediatra realizaba la labor de «hiperconsultor». «Ahora, se está utilizando de forma indiscriminada para atender las zonas rurales, pero también en las urbanas para cubrir funciones asistenciales», añade Garrido.

En concreto, el peso de los pediatras de área en Castilla y León es del 28 por ciento, sólo superada por La Rioja (60 por ciento), y seguida a distancia por Cantabria (19 por ciento), Andalucía (15 por ciento) y Asturias (13 por ciento), según el informe 'Situación de la pediatría de Atención Primaria en España 2018' consultado por Ical.

Diferencias provinciales

Es cierto que el informe arroja que Castilla y León se coloca como la tercera autonomía con menor porcentaje de plazas de pediatría ocupadas por otro especialista, con un 8,42 por ciento frente al 25,1 por ciento nacional, por detrás de La Rioja (0,0) y Asturias (1,7 por ciento). Mientras, las autonomías con mayor porcentaje de no pediatras son Baleares (48,9 por ciento) y Castilla-La Mancha (41,2 por ciento). Si se desglosan los datos, se observa que Valladolid y Zamora se cuelan en la lista de las provincias con todas las plazas ocupadas por especialistas en Pediatría. Si bien, en Soria el déficit supera el 30 por ciento y en León, el 14 por ciento.

Propuestas heredadas

Ante este panorama, que «degrada día a día la atención», desde la Sociedad de Atención Primaria de Castilla y León se plantean propuestas heredadas de hace 15 años. «El problema no es nuevo, llevamos haciendo propuestas muchos años», que pasan por apostar por la Atención Primaria.

Por un lado, con mejoras de las condiciones laborales: aumentar el número de plazas MIR; incrementar la capacidad docente para pediatría; financiar las comunidades autónomas todas las plazas acreditadas, y planificar el recambio generacional; así como medidas de conciliación; recuperar la política de sustituciones; incentivar de forma curricular o económica las plazas de difícil cobertura; centralizar el servicio de pueblos distantes o de plazas que atienden varias localidades pequeñas, priorizando la atención en el centro de salud de cabecera, y respetar las categorías en las oposiciones.

Hacer atractiva la especialidad

Para lograr que los residentes apuesten por la Atención Primaria, estos profesionales piden aumentar de forma obligatoria la rotación de los residentes de Pediatría por AP a un mínimo de entre seis meses y un año; compartir enfermos complejos con la atención hospitalaria para mejorar la cercanía al pediatra corresponsable de la patología, e incentivar y promover las rotaciones de todos los estudiantes de medicina en las consultas de los pediatras de los centros de salud.

También, proponen aumentar la presencia de pediatras en las gerencias y cargos organizativos intermedios, e incrementar la presencia de pediatras de AP como profesores de la universidad, creando plazas específicas. «En definitiva, recuperar la Pediatría de Atención Primaria y hacerla más atractiva».