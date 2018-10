Médicos y enfermeros suspenden sus movilizaciones a la espera de conocer los calendarios de trabajo de 2019 La agrupación de médicos y enfermeros de área confía en su integración en los equipos de los centros de salud LEONOTICIAS León Sábado, 13 octubre 2018, 12:44

La Agrupación de Profesionales de Área de Castilla y León (Ameacyl) ha decidido posponer las movilizaciones previstas hasta finales del próximo mes de noviembre a la espera de que los calendarios de trabajo del próximo año sean «equitativos» para todos los profesionales sanitarios de los centros de salud y la programación de vacaciones y permisos se realice con los mismos criterios.

Ameacyl, según informa en un comunicado, adopta esta decisión tras el compromiso de la Consejería de Sanidad de la Junta de integrar a los médicos y enfermeros de área en los equipos de los centros de salud para acabar con «la vergonzosa e indignante explotación del personal de área, al que se impide sistemáticamente su conciliación familiar y social».

A su vez, también reclama un sistema de cobertura de eventualidades que acabe con la fuga indiscriminada de profesionales hacia otros servicios sanitarios. En este sentido, apuntan que «la abusiva práctica de mantenerlos disponibles está provocando que tanto médicos, con déficit en nuestra comunidad, como enfermeros, en paro en las bolsas de contratación, opten por exiliarse a otras comunidades debido a que Sacyl no ofrece condiciones dignas al terminar su formación».

Por último, Ameacyl advierte que si no se cumplen las promesas y no se soluciona la «bochornosa» situación de estos profesionales, no se descartan movilizaciones en diciembre.