Cs marca distancia con el PP: sólo ha apoyado el 50% de las leyes cuando los otros grupos han dado el sí a ocho de diez El portavoz de Ciudadanos, Luis Fuentes, junto a David Castaño, en el Pleno de las Cortes. / Chacón El partido naranja, que facilitó la investidura del presidente de la Junta, recuerda que es oposición y se aleja de las propuestas de los 'populares' en el último periodo de sesiones de 2018 ICAL Domingo, 23 diciembre 2018, 13:01

El Partido Popular y Ciudadanos firmaron en junio de 2015 el acuerdo que permitió la investidura del presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera. Durante tres años, la formación de Luis Fuentes ha facilitado la aprobación de los Presupuestos Generales de la Comunidad y juntos han votado asuntos de calado. Sin embargo, esa alianza se ha distanciado en la recta final de este año y sólo han dado su apoyo a un 50 por ciento de las leyes remitidas por el Ejecutivo, cuando el resto de los grupos ha respaldado el 80 por ciento de los proyectos aprobados en este ejercicio.

Las Cortes han dado luz verde a ocho proyectos de ley en este año y cuatro contaron con el voto favorable de Ciudadanos, mientras que el Grupo Socialista suscribió seis, igual que el Mixto (IU y UPL). Podemos, pese a la enmienda a la totalidad que realiza su portavoz a la política de la Junta, casi firmó la unanimidad, al respaldar siete y abstenerse en uno. El tono elevado en los debates de Pablo Fernández no se ha reflejado en las votaciones de las leyes, ni tampoco en los tres decretos-ley enviados por el Ejecutivo, en este caso convalidados por unanimidad.

Ciudadanos sorprendió al PP, según reconocieron fuentes populares, en julio, al anunciar una enmienda a la totalidad al proyecto de ley de transporte público de viajeros por carretera. «Había que devolver la ley a los corrales, no es merecedora de que se debata», explicó su portavoz, Luis Fuentes, que defendió el texto en primera persona. El grupo naranja rechazó presentar enmiendas parciales para su mejora y fue el único en abstenerse en la votación final. La ley recogió el apoyo del resto de la oposición, pese a que el Grupo Socialista también la había enmendado a la totalidad.

Igualmente, se quedó solo en la abstención en la aprobación de la ley que regula las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios de la Comunidad, que recibió el voto favorable del resto de los grupos. Otra ley contó con su abstención, la que regula la Conferencia de Alcaldes y Presidentes de Diputación, el estatuto de los miembros de las entidades locales y la información en los plenos. Con el grupo socialista votó en contra de la creación de un impuesto a Garoña por la afección medioambiental causada por el depósito de residuos, la única en la que se abstuvo Podemos.

«El mantra de que aprobamos todo con el PP, no es cierto», explica a Ical el portavoz naranja, Luis Fuentes, en declaraciones a Ical, en las que argumenta que las últimas iniciativas de este grupo «no se adecuaban» a las exigencias de Cs, entraban por la «puerta de atrás», como la PPL para dotar de más crédito al programa Pyme, o «chirriaban bastante», como la ley de transportes. Muy crítico se muestra, de nuevo, con la falta de Cuentas: «No les da la gana de presentar los presupuestos».

Fuentes asevera que la mayor parte de las leyes se han presentado a última hora y que son «muy deficientes», lo que ha motivado su abstención en las tres últimas, que no atribuye a un mensaje más duro en la relación con los 'populares', sino a que no se hayan asumido sus enmiendas. «No nos importa quedarnos solos, somos coherentes y mantenemos lo que decimos, otros grupos no lo son; es la mejor forma de defender a los que nos han votado y los que nos van a votar», sostiene.

El portavoz naranja arremete contra el PP al que acusa de no haber comprendido ni ser consciente en estos más de tres años de legislatura de que no cuenta con mayoría absoluta y tiene que dialogar y negociar, para advertir de que Ciudadanos es un partido de la oposición que sólo firmó con ellos un acuerdo de investidura y el resto, si lo desean, son «puntuales». No obstante, dice que la relación con el presidente y el portavoz del Grupo Popular en las Cortes, Alfonso Fernández Mañueco y Raúl de la Hoz, en cada caso, es «fluida» en «asuntos parlamentarios». Cuando se le pregunta por la existente con el jefe del Ejecutivo autonómico, Juan Vicente Herrera, no duda en responder que el presidente de la Junta «no manda en el PP» y «está de salida». De esa manera, valora que en la sesión de control le conteste con «chascarrillos y descalificaciones» y no «responda a nada» de lo preguntado.

El PSOE y el impuesto a Garoña

Tampoco la critica de la oposición socialista se comparece en las votaciones. Ha dado su apoyo a las leyes de cooperativas, blindaje de la red de protección, Conferencia de Alcaldes, cámaras de comercio y a la de transportes. Únicamente se abstuvo en la modificación de la ley de policías locales y expresó su rotundo rechazo al impuesto a Garoña. Pero también ha ratificado los decreto-ley de la Consejería de la Presidencia para avanzar de manera puntual en la ordenación territorial, como dotar a El Bierzo y las comunidades de Villa y Tierra de la figura de mancomunidad de interés general y la ley para que Benavente sea área funcional estable, mientras se resiste a dar su «sí» para que salgan los mapas rurales, bloqueados desde hace dos años.

Los dos procuradores del Mixto, José Sarrión (IU) y Luis Mariano Santos (UPL), han votado de la misma manera, a favor de seis de las leyes, en contra de la regulación de la Conferencia de Alcaldes y abstención en la creación del impuesto a Garoña.

El Grupo Popular presentó una proposición de ley para modificar el Estatuto del Consumidor y permitir, de nuevo, la existencia de gasolineras sin personal. En esa iniciativa, sí tuvo el voto favorable de Ciudadanos, mientras que PSOE, Podemos y UPL se abstuvieron y IU emitió un «no». Sin embargo, el grupo naranja, el pasado mes de noviembre, dejó que cayera la proposición de ley del PP para ampliar el crédito del programa pyme. «No traen los presupuestos, y nos quieren endeudar sin información», razona Fuentes.

Un error en el voto de la presidenta de las Cortes, Silvia Clemente, permitió que se tomara en consideración la proposición de ley de Igualdad Social de la Diversidad Sexual y de Género, y de Políticas Públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género de la Comunidad, firmada por todos los grupos de la oposición.

Ha sido este 2018, último completo de la presente legislatura, un año cargado de leyes enviadas por la Junta, denunciado por la oposición, en particular por Ciudadanos. En tramitación, esperan las de voluntariado, acceso al entorno de las personas usuarias de perro de asistencia, del diálogo civil, de la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y a la eliminación de la brecha salarial de género de Castilla y León y de la actividad físico deportiva. A ellas se unen las seis proposiciones de ley registradas en el segundo semestre del año. Las Cortes se disolverán a primeros de abril por la convocatoria de las elecciones de mayo de 2019.