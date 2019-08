En libertad con cargos la mujer detenida en el tiroteo del barrio vallisoletano Las Viudas Policía Local en Las Viudas, poco después del incidente. / H. Sastre El hombre, por su parte, permanece arrestado en la comisaría de Delicias, donde está previsto que permanezca hasta el lunes, cuando pasará a disposición judicial EVA ESTEBAN Valladolid Domingo, 11 agosto 2019, 15:06

La mujer detenida por su implicación en el tiroteo que tuvo lugar en el barrio vallisoletano de Las Viudas fue puesta en libertad con cargos a última hora de la tarde de ayer. El varón, por su parte, continúa arrestado en la comisaría de distrito de Delicias, donde está previsto que permanezca hasta el lunes, cuando pasará a disposición judicial. Según apuntan fuentes policiales, al hombre, que presuntamente disparó en plena calle hacia el lugar donde se encontraba veintena de personas de otro clan, entre ellas varios niños, y que posteriormente intentó huir, se le acusa de un supuesto delito de tenencia ilícita de armas y otro de «amenazas graves», si bien será el juez quien determine los cargos.

La disputa se desató, sobre la una y cuarto del mediodía y por razones que no han trascendido, en el interior de un inmueble ubicado en la calle Tajo, donde habitualmente residen, aunque numerosos vecinos de la zona reconocen que comenzaron a escuchar «voces» en la casa varias horas antes, sobre las cinco de la madrugada. Sin embargo, no fue hasta esa hora cuando el varón que posteriormente sería detenido, en medio del altercado, salió del domicilio familiar y comenzó a disparar hacia el final de la vía, donde se encontraba una veintena de personas de otro clan, incluidos niños. Además, los agentes interceptaron una pistola y una escopeta de cañón recortado.

En la tarde de ayer y durante más de dos horas, todos los clanes de la zona se reunieron para «negociar» y acercar posturas. En ella participaron centenares de personas y varios grupos, «cansados» de este tipo de desavenencias, pidieron a 'Los Píos', que desencadenaron la pelea entre familias, que se marcharan «voluntariamente» de Las Viudas, algo que rechazaron, pues contaban además con el respaldo de otros clanes con los que mantienen un parentesco. Sin embargo, según cuentan vecinos presentes en el pacto, ellos mismos «prometieron» irse si alguno de sus miembros protagonizaba otro incidente.

'Los Píos' permanecerán allí si no ocurren más altercados como el de ayer, pero quien sí tendrá que dejar el barrio en caso de ser puesto en libertad, según confirmaron los mediadores, es el joven que inició el tiroteo porque, cuentan, «nosotros somos gente tranquila y no queremos gente así para que nos metan a todos en el mismo saco».

La situación es «estable»

Tanto Policía Nacional, responsable del caso, como la Local, desplegaron un amplio dispositivo de seguridad hasta bien entrada la noche para apaciguar los ánimos -según reconocieron había «mucha tensión»- y evitar que se produjeran nuevos altercados. Hasta la zona donde se produjeron los hechos, perteneciente al grupo Aramburu, se desplazaron más de una veintena de agentes, además de cinco patrullas de la Policía Nacional, otras cinco de la Local y dos motocicletas.

La calma ha vuelto a Las Viudas. En la mañana de este domingo ya no había presencia policial alguna. Tampoco hay gente por las calles. Silencio. Tan solo algún grupo aislado que intercambia opiniones sobre lo sucedido. Todos ellos coinciden en un aspecto: la actuación policial fue «maravillosa». «Si no llega a ser por ellos no sabemos qué habría pasado. Se han portado fenomenal, estamos muy agradecidos», relata uno de los mediadores. En estos momentos, según informa el cuerpo municipal, la situación en la barriada es «estable» y no se han registrado más incidentes.

Por otra parte, según aseguró el primer teniente de alcalde, Manuel Saravia, la Policía Local mantendrá en los próximos días un «cierto control de la situación». «No es una situación nueva, pero tenemos la esperanza de que poco a poco se vaya normalizando y apaciguando los ánimos», incidió el también responsable del área de Planteamiento Urbanístico y Vivienda.