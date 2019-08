León cuenta con tres 'tramos seguros' de rutas ciclistas en los que se han registrado cuatro accidentes con víctimas

Dos años después de su puesta en marcha por la Dirección General de Tráfico (DGT), las Rutas Ciclistas Protegidas se han convertido en una de las alternativas más seguras para los aficionados al ciclismo en Castilla y León. Desde entonces, en los casi mil kilómetros repartidos en 30 tramos de las nueve provincias de la Comunidad, no se han registrado víctimas y sólo se han producido poco más de una veintena de accidentes con 22 heridos leves.

Estas rutas, en las que la velocidad máxima de los vehículo está limitada a 70 kilómetros en días y horas concretos, sobre todo los fines de semana, ha recibido el aplauso unánime del mundo de la bici en la Comunidad y desde el propio presidente de la Federación de Ciclismo de Castilla y León, Mariano Palacios, hasta exciclistas profesionales de la talla del abulense Carlos Sastre o del vallisoletano Juan Carlos Domínguez, consideran que se trata de una medida positiva que debe ser ampliada y mejorada.

Por provincias, de los 22 heridos leves registrados en las rutas ciclistas protegidas, Segovia se situó en cabeza con siete, por delante de León (5), Ávila (4), Burgos (3), Valladolid (2) y Palencia (1). En Zamora, Salamanca y Soria no hubo que lamentar ningún herido.

El burgalés Mariano Palacios, que tomó las riendas de la Federación de Ciclismo a principios del año, resalta que se trata de una medida que, en la medida de lo posible, se debería ampliar igual que la vigilancia de la Guardia Civil en unos tramos que están contribuyendo a que las carreteras de Castilla y León sean de las más seguras para los ciclistas de toda España.

El vallisoletano Juan Carlos Domínguez, director de la Escuela de Ciclismo Collosa de Arroyo de la Encomienda y del equipo cadete NorInver, destaca que se trata de un paso más en favor de la seguridad de los ciclistas y de la concienciación de los conductores, aunque se podría mejorar incrementando la anchura de los arcenes y limpiando las cunetas, «algo que vendría a mejorar la visibilidad en muchos puntos».

Domínguez, profesional entre 1994 y 2006, años por los que pasó por equipos de primera línea como el Kelme, Vitalicio, Ibanesto o Fonak, también apunta que todas las medidas ayudan a reducir la siniestralidad, pero al igual que Palacios subraya que las carreteras de Castilla y León son «tranquilas, seguras y educadas en comparación con las de otras comunidades. No nos podemos quejar, aunque todo se puede mejorar».

En la misma línea se pronuncia el presidente del Club Ciclista Dipuleón Bembibre, Avelino Díaz, que comparte la opinión de Domínguez al señalar la necesidad de mejorar los arcenes, «dado que hay carreteras que ni si quieran los tienen» y que también reclama una ampliación de estas rutas ciclistas seguras. No obstante, considera que se trata de una medida positiva y que ayuda a reducir la siniestralidad, «aunque estamos hablando de un asunto de concienciación en el que todos, también los ciclistas, debemos ir de la mano».

Carlos Sastre

Por su parte, tanto Carlos Sastre, ganador del Tour de Francia en 2008, como su padre, Víctor Sastre, máximo responsable de una fundación que lleva su nombre y que viene trabajando por el ciclismo base desde El Barraco (Ávila) desde 1982, aseguran que se trata de una medida positiva pero reclaman que es necesario poner el acento en la información y en la educación. «No es lógico que buena parte de los conductores desconozcan que para adelantar a un ciclista está permitido pisar la línea continua y esta desinformación lo único que provoca son situaciones peligrosas para todos», afirmó Víctor Sastre.

Además, el ganador de la ronda gala reclama que la educación vial se traslade a las autoescuelas y a los colegios.

Normas

Precisamente, la falta de información es una de las conclusiones que se extrae del último barómetro de la Bicicleta es que seis de cada diez españoles no conoce la normativa sobre circulación de bicicletas, incluidos cuatro de cada diez usuarios de bici. La Ley de Seguridad Vial establece que el vehículo que adelante a un ciclista o conjunto de ellos puede rebasar la línea continua, siempre en condiciones de seguridad y guardando una distancia de seguridad mínima 1,5 metros. Es aconsejable también, que antes de adelantar, se reduzca la velocidad a la que el vehículo circula para adelantar al ciclista de forma más segura, evitando así sorprenderle.

En las glorietas, los ciclistas tienen prioridad de paso respecto a los vehículos de motor, cuando, circulando en grupo, el primero haya iniciado ya el cruce o haya entrado en una glorieta. Es decir, cuando los ciclistas circulan en grupo son considerados como una única unidad móvil de los efectos de prioridad de paso, porque de esa forma se refuerza su seguridad.

Circulación en paralelo

Los ciclistas pueden circular en paralelo, en columna de a dos, siempre lo más a la derecha posible de la vía y colocándose de uno en uno en tramos sin visibilidad. Asimismo, están obligados a utilizar el arcén, en el caso de que no exista vía o parte de ella que les esté especialmente destinada. Si no hay arcén o éste no fuera transitable, los ciclistas pueden utilizar la parte imprescindible de la calzada.

Los ciclistas tienen prohibido circular por autopista y en autovías solo podrán circular por el arcén, y siempre que sean mayores de 14 años, y no esté específicamente prohibido por la señal correspondiente.

Además, el uso de caso en la bici es obligatorio en vías interurbanas para todos los usuarios de bicicleta. En las vías urbanas su uso es obligatorio para los menores de 16 años tanto si son conductores como ocupantes de bicicleta. Para los mayores de 16, no es obligatorio, aunque Tráfico recomienda su uso.

Visibilidad de usuarios vulnerables: Es obligatorio para los ciclistas, tanto en carretera como en zona urbana, el uso de luz delantera y reflectante trasero en la bicicleta, así como el uso de una prenda reflectante cuando se circula de noche o en situaciones de escasa visibilidad.

Al igual que el resto de conductores de otros vehículos están obligados a someterse a las pruebas de alcohol y drogas cuando les sea requerido en un control preventivo, se encuentren implicados en un accidente de tráfico o hayan cometido alguna infracción. En estos casos, solamente se le aplica la sanción administrativa, no la detracción de puntos ya que éstos van vinculados a un permiso de conducción.