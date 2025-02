La Junta publica una serie de avisos para los seleccionados en el estudio de seroprevalencia

leonoticias Sábado, 9 de mayo 2020, 20:30 Comenta Compartir

La Junta de Castilla y León publica una serie de avisos para las personas seleccionadas para la realización del estudio de seroprevalencia del Covid-19, más de 10.000 en la Comunidad, que ya han comenzado a recibir las llamas telefónicas para conocer su predisposición.

Llamada previa a la unidad familiar seleccionada, colaboración en una información imprescindible para orientar futuras medidas médicas y de salud, precaución si no se ha recibido la llamada previa, denuncia ante una visita o llamada no oficial, no facilitar el acceso al domicilio a nadie y rechazar cualquier intento de cobro son los aviso ante este estudio.

Además, el Centro de Colaboración Operativa Integrado de Castilla y León recuerda la importancia de la colaboración de las personas seleccionadas en este estudio, diseñado para conocer el grado de afectación del SARS-Cov-2 entre la población española.

Según la Junta, los seleccionados están empezando a recibir las llamadas telefónicas para conocer su predisposición a participar y, en caso de ser afirmativo, ser citados en las dependencias de Atención Primaria. Las autoridades insisten en que esa es la fórmula y piden desconfiar, sobre todo a las personas mayores, de cualquier visita o contacto no notificado ni identificado.