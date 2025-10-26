IU Castilla y León propone que el acceso a un alquiler no supere el 30% del salario La organización defiende un parque público de vivienda que «intervenga el mercado y sea una medida a corto plazo»

Izquierda Unida (IU) propone un plan de vivienda que asegure el acceso a un alquiler que no sobrepase el 30 por ciento del salario y revitalizar la vivienda rural. Así lo establece su documento 'Parque Público de Vivienda', que aboga por permitir contar con viviendas de titularidad pública para hacer este bien accesible a la «mayoría social», según trasladó en un comunicado, recogido por Ical.

El plan tiene diferentes medidas para lograr que todas las familias puedan acceder a un alquiler que puedan pagar y prevé la rehabilitación y puesta a disposición de viviendas ya construidas. Solo contempla la edificación de nuevas viviendas en las zonas que se pueda demostrar su necesidad.

El objetivo es «contrarrestar» las políticas de vivienda del Partido Popular y del PSOE «desde hace décadas», que han convertido la vivienda en «un bien de mercado, objeto de especulación.

Para evitarlo, el Plan de IU establece la existencia de un gran parque de viviendas de propiedad pública que, como protegida, sean cien por cien de gestión pública, exclusivamente dedicadas al alquiler y dirigidas a todo tipo de familias.

Las viviendas que formarán parte de este Plan «saldrán de movilizar las numerosas viviendas vacías que existen en el país». «Este objetivo se lograría adquiriendo, mediante retracto con descuento, las casas en venta de grandes operadores e incorporando las viviendas de la Sareb, modificando su objeto social. También expropiando los edificios en desuso de entidades bancarias y fondos de inversión o recuperando edificios públicos susceptibles de convertirse en habitables», manifiesta.

Además, plantea recuperar suelo o viviendas en desuso en las zonas rurales, «ayudando a fijar población en el entorno rural, una medida que beneficiaría a las localidades de Castilla y León en las que está creciendo la demanda de vivienda sin que la Junta haya dado solución a este problema».

El objetivo es que las casas «sean públicas o estén gestionadas» por las instituciones públicas «como garantía de que, en el presente y en el futuro, el objetivo de las mismas sea su uso y no la extracción de rentas». «La presente iniciativa pretende ser un instrumento útil para garantizar el acceso a una vivienda digna no sólo a la población urbana sino también a la rural», afirma Izquierda Unida, que añade que «se trata de redefinir el concepto de vivienda pública».