Igea y Puente se enzarzan en Twitter a cuenta del apartamento de las Cortes de Luis Fuentes El presidente de las Cortes, Luis Fuentes, saluda al consejero de Regeneración y Transparencia, Francisco Igea. / Dos Santos El alcalde de Valladolid dice no tener «compasión por los sátrapas como Fuentes» y acusa a Igea de ser «Paladín de la regeneración» ICAL Sábado, 10 agosto 2019, 12:08

El consejero de Regeneración y Transparencia y portavoz de la Junta, Francisco Igea, y el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, intercambiaron una serie de mensajes la pasada madrugada a través de la red social Twitter en la que se enzarzaron a cuenta del uso del apartamento de las Cortes de Castilla y León por parte de su presidente, Luis Fuentes. Después de que en la jornada de ayer el alcalde de Valladolid declarara que «algunos dan la sensación de no haber comido caliente en su vida», Igea respondió que hay frases que «describen tan bien a quien las dice que no necesitan explicación».

A partir de ese momento ambos dirigentes políticos iniciaron un intercambio de mensajes en los que no faltaron los insultos. «Tiene razón, la frase me describe bien», respondió Óscar Puente, quien reconoció no tener «pelos en la lengua» pero tampoco «compasión con los sátrapas como Fuentes, ni con los estafadores como él». Igualmente se felicitó por no tener que esconderse y poder ir «con la cabeza bien alta», poder mirar «a la gente a los ojos», algo que estimó que «ellos no pueden decir lo mismo».

Para Igea, estas palabras fueron «toda una declaración de amor a sí mismo, don Óscar», señaló. «¡Qué grande es usted y qué poco se le reconoce. Los demás procuraremos seguir escondidos para que el brillo de su luz no nos ciegue. Una mezcla perfecta entre Onan y Narciso», retuiteó Igea.

No cesaron ahí las acusaciones, ya que Puente insto a Igea a «salir de la cueva en la que estás metido y explicas lo del pisito de tu colega, en lugar de decir chorradas en Tuiter, Paladín de la regeneración». De la misma manera, el alcalde de Valladolid acusó a Igea de haber dado «el cambiazo» a sus votantes «por un carguillo», apuntó. «No tienes dignidad para echarme a mí nada en cara», añadió.

«Tranquilo Óscar, que no son horas...», contestó Francisco Igea, dado que el intercambio de mensajes y acusaciones se produjo a primera hora de la madrugada. «Yo estoy muy tranquilo querido. No sabes lo que disfruto desenmarcarando a farsantes y a timadores como tú. Esta tierra te estará eternamente agradecido por la faena que le estás haciendo», sentenció Óscar Puente.

Por último, Igea dijo alegrarse de la tranquilidad del alcalde de Valladolid. «No tenemos edad de andar discutiendo a estas horas. Me alegra que disfrutes de tu trabajo y espero que sigas en esta línea de elegancia que tanto agradecemos tus innumerables fans», ironizó.