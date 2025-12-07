Heridos un hombre y un menor en una salida de vía en la A-6 Fueron trasladados al Hospital Río Hortega de la capital vallisoletana

Leonoticias León Domingo, 7 de diciembre 2025, 13:01 Comenta Compartir

Un hombre de 37 años y un menor de siete resultaron heridos esta mañana en un accidente de tráfico consistente en una salida de vía en la A-6, a la altura del kilómetro 201, en Mota del Marqués (Valladolid), según informaron fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2.

El siniestro vial tuvo lugar a las 10.33 horas y hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico. Además, Emergencias Sanitarias - Sacyl, ha enviado una asistencia al lugar. Los dos heridos fueron trasladados en ambulancia de soporte vital básico al Hospital Río Hortega de la capital vallisoletana.