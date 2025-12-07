leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de una ambulancia.

Heridos un hombre y un menor en una salida de vía en la A-6

Fueron trasladados al Hospital Río Hortega de la capital vallisoletana

Leonoticias

Leonoticias

León

Domingo, 7 de diciembre 2025, 13:01

Comenta

Un hombre de 37 años y un menor de siete resultaron heridos esta mañana en un accidente de tráfico consistente en una salida de vía en la A-6, a la altura del kilómetro 201, en Mota del Marqués (Valladolid), según informaron fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2.

El siniestro vial tuvo lugar a las 10.33 horas y hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico. Además, Emergencias Sanitarias - Sacyl, ha enviado una asistencia al lugar. Los dos heridos fueron trasladados en ambulancia de soporte vital básico al Hospital Río Hortega de la capital vallisoletana.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La reacción de Donald Trump al encontrarse con la camiseta más mediática de la Cultural
  2. 2 Un hombre de unos 40 años resulta herido al chocar su patinete contra un coche en León
  3. 3 Guardia Civil y Bomberos de León ayudan en un «susto» en una residencia de ancianos en León
  4. 4 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  5. 5 El Real Madrid afirma que la Ponferradina debe recibir cuatro millones y LaLiga lo niega
  6. 6 El cara o cruz le sale de canto al Abanca Ademar
  7. 7 Subastan una casa de dos plantas por 28.000 euros en un pueblo de León
  8. 8 La calle de León que ha multiplicado por cinco los accidentes con heridos en dos años
  9. 9 Muchos vecinos se hartan: «La falta de recogida de basuras es sólo una vergüenza más»
  10. 10 Las entrevistas exprés remarcan el problema de la hostelería leonesa: «Empleos hay, pero no quien los trabaje»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Heridos un hombre y un menor en una salida de vía en la A-6

Heridos un hombre y un menor en una salida de vía en la A-6