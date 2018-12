El Grupo Socialista pide la dimisión de Pilar del Olmo para que se centre en su candidatura El procurador del Grupo Socialista, Pedro Luis González Reglero, en una intervención en el pleno de las Cortes de Castilla y León. / Dos Santos-Ical Desde el PP se asegura que la petición del PSCyL solo es fruto del «nerviosismo de la izquierda» al ver peligrar la Alcaldía de Valladolid EL NORTE Valladolid Viernes, 21 diciembre 2018, 14:11

El Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León pidió este viernes a la consejera de Economía y Hacienda de la Junta, Pilar del Olmo, que presente su dimisión de forma inmediata para que se centre en su candidatura electoral al Ayuntamiento de Valladolid.

El procurador socialista Pedro Luis González Reglero aseguró, en un receso de la Comisión de Economía y Hacienda celebrada esta mañana en las Cortes, que la consejera debe abandonar su cargo de forma en cuanto sea «entronizada por el dedo de Pablo Casado para dedicarse a su candidatura, que ha sido su única preocupación hasta la fecha».

Por su parte, el 'popular' Salvador Cruz replicó al PSCyL que su petición de dimisión solo responde al nerviosimo de la izquierda ante la posibilidad que, por primera vez en la historia, Valladolid cuente con una alcaldesa. Además, Cruz, recalcó que Del Olmo ha demostrado siempre una gran capacidad de trabajo, por lo que «puede compaginar perfectamente» ambas tareas.

Por su parte, el procurador de Izquierda Unida, José Sarrión, aseguró que la dimisión o no de Pilar del Olmo no tendrá ningún efecto, «dado que no supondrá ningún cambio en las políticas económicas del PP, mientras que desde Ciudadanos, Manuel Mitadiel indicó que la dimisión o no es un decisión personal de la propia consejera.