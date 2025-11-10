Gago pide «arrimar el hombro» y la oposición lo acusa de «vender humo» y de apoyar «chiringuitos» Los grupos critican que reciban fondos públicos la Fundación de los Valores y la Identidad y el consejero defiende su continuidad y las actividades previstas

Leonoticias León Lunes, 10 de noviembre 2025, 21:52 Comenta Compartir

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, pidió hoy a los grupos que arrimen el hombro para que Castilla y León se sitúe entre las tres mejores, no sólo en educación, sanidad o servicios sociales, mientras la oposición lo acusaron de «vender humo» con el proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2026, de apoyar «chiringuitos» en lugar de a las entidades locales. También censuraron que no respete el mandato de las Cortes sobre la Fundación para la Promoción de los Valores y la Identidad.

En su comparecencia en la Comisión de Economía y Hacienda para informar sobre las nuevas cuentas, González Gago defendió que su departamento cuenta con un «buen» presupuesto para 2026, que ascenderá a 204,82 millones, siendo la sexta que más crece, porque es una consejería «transversal» con responsabilidad sobre 96.115 empleados públicos. Además, apuntó que las cuentas contemplan en conjunto hasta 2.839 millones para sostenibilidad demográfica y territorial.

«Si hacemos porque hacemos, si no hacemos porque no hacemos», dijo el consejero, ya que señaló que los grupos de las Cortes se han centrado en el «ruido», en lugar de las «nueces» sobre la inadmisión del proyecto de presupuestos, que señaló ha hecho que se vuelva a registrar un tiempo después. También, cuestionó que la falta del anteproyecto de las cuentas de las Cortes pueda bloquear un proyecto de ley de un gobierno.

En ese sentido, el titular de la Presidencia defendió la continuidad de la Fundación para la Promoción de los Valores y explicó que los 1,3 millones de euros con que contará el próximo año no irían a otros fondos aunque se eliminara esta entidad, porque se destinarán a las actividades del 23 de abril en Villalar de los Comuneros (Valladolid), así como a los conciertos, marchas y otras actividades. Además, apuntó que los pronunciamientos de la cámara «inspiran», pero no obligan a la Junta en su acción de gobierno.

De la misma forma, González Gago aseguró que van «mejorando» en transparencia y añadió que están «muy orgullosos» del congreso del juego, que señaló les ha copiado el Estado. Además, admitió que en cooperación al desarrollo no son los tres primeros y reconoció que sigue pendiente la actualización de la ley de régimen local, pero señaló el Gobierno no ha presentado el proyecto normativo para pequeños municipios, que será legislación básica.

Igualmente, señaló que en breve enviarán al Consejo Económico y Social (CES) el proyecto de ley de función pública, que aseguró creen que podrían aprobar en Consejo de Gobierno y enviar a las Cortes para su tramitación. No obstante, preguntó a la oposición si les pondría «a caldo» por enviar a las Cortes una norma para su tramitación a finales de diciembre o principios de enero.

Asimismo, el consejero afirmó que van a cumplir «al 100 por 100» la ley de publicidad institucional y reconoció que si hubieran podido, habrían recurrido esta norma en los tribunales. Además, garantizó que en breve informarán a las Cortes sobre el decreto «autorregulatorio» sobre el nuevo Consejo de Evaluación y Seguimiento de la Televisión Digital Terrestre y negó que la Junta esté «retrasando» el desarrollo de la nueva norma. A su juicio, su creación dependerá más del parlamento que del Ejecutivo.

Además, apuntó que les consta que 32 empresas, titulares de 48 medios, han presentado un recurso en vía administrativa, con independencia de que acudan al Constitucional en amparo o mediante una cuestión de inconstitucionalidad ante la sala correspondiente. Por ello, auguró que habrá pérdida de empleo, porque insistió la norma afecta especialmente a los digitales nativos de pequeño tamaño, pero también a la prensa escrita o a la radio. «Las consecuencias habría que haberlas pensado muy bien antes de adoptar medidas», dijo.

«No son de fiar»

Sin embargo, el socialista Luis Briones criticó que se presenten estos presupuestos «en los penaltis», lo que a su juicio demuestra que no existe voluntad real de negociar los presupuestos, que insistió buscan seguir «vendiendo humo». Además, criticó que Presidencia recibe las «migajas» de las cuentas, lo que hace que no resuelva los problemas de los empleados públicos y de las entidades locales.

En su opinión, Presidencia gasta más en publicidad y propaganda que en financiar a las entidades locales y añadió que sigue pendiente la nueva ley de función pública o la de régimen local. Además, aludió al «fracaso» de la actualización de los convenios con las comunidades, a lo que unió la no renovación de las instituciones propias o las ayudas «arbitrarias y directas» de la Junta. También criticó que no se han reactivado la negociación sobre las relaciones de puestos de trabajo.

Según Briones, Castilla y León necesita «otros presupuestos» y proyectos, que auguró llegarán el próximo año si el socialista Carlos Martínez logra gobernar la Comunidad, ya que señaló la «incompetencia» y «soberbia» de Fernández Mañueco ha situado a esta tierra «a la cola» en calidad de vida y crecimiento económico. «No son de fiar», concluyó y señaló que los socialista tendrían que estar un «poco ciegos» como para no presentar una enmienda a la totalidad».

«Primero los nuestros»

Por su parte, la procuradora de Vox María Isabel Pérez pidió priorizar a los castellanos y leoneses, ante el aumento del paro en octubre o del riesgo de exclusión y pobreza, frente a los «chiringuitos globalistas» y las agendas internacionales. A su juicio 84,38 millones de la cooperación local están bloqueados sin llegar a los ayuntamientos y los vecinos y lamentó que la cohesión provincial no se haya ejecutado.

«Este presupuesto no es para los castellanos y leoneses, sino para Mañueco y el PP», dijo la parlamentaria de Vox. «Antes de cambiar el mundo hay que cuidar de los nuestros», dijo para defender «la libertad sin complejos» y la política de «primero los nuestros».

De esta forma, la parlamentaria de Vox criticó los 5,31 millones para cooperación exterior, con una subida del 11,66 por ciento, o los 1,3 millones para que la Fundación para la Promoción de los Valores y la Identidad de Castilla y León organice actos previstos para 2030. Por el contrario, denunció que se recortan un 22 por ciento los fondos para víctimas del terrorismo.

No a la Fundación Valores

En nombre de UPL, la procuradora Alicia Gallego criticó una nueva comparecencia de la «precamapaña» de un presupuesto que señaló refrenda el «más de lo mismo» y se olvida de los «grandes retos». Además, censuró que no tiene «ni siquiera rumbo administrativo» ante la ausencia de una ley de función pública, la ley de régimen local propia o la que debe luchar contra la despoblación.

De la misma forma, criticó que se mantenga la Fundación para la Promoción de los Valores y la Identidad cuando las Cortes han pedido que no reciba recursos públicos y reclamó más promoción para el Reino de León y su legado como cuna del parlamentarismo. También, demandó más fondos para el impulso de la 'raya' con Portugal.

Además, Alicia Gallego consideró «insuficiente» la dotación de la cooperación local, porque señaló no cubren la «inflación» de los gastos de las entidades locales, a lo que se une las limitaciones «constantes» o los carteles publicitarios. También, censuró que el consejero no hablara de las subvenciones directas o del coste de los asesores y cargos eventuales.

«En rebeldía»

El procurador del Grupo Mixto Francisco Igea criticó la «autocomplacencia» del consejero y la «falta de compromiso» con las decisiones de las Cortes y el cumplimiento de la ley. En su opinión, González Gago se declaró «en rebeldía» en referencia a la ley de Publicidad Institucional y criticó que garantice que el dinero va a «fluir» hacia los medios.

También, consideró que lo hace también en relación a la Fundación para la Promoción de los Valores y la Identidad de Castilla y León, que contará con 1,3 millones, y adelantó que en la fase de enmiendas pedirá que se destinen estos fondos a cooperación al desarrollo. «Lo necesita más el Senegal, que Berenguela», dijo al tiempo que lo acusó de fomentar el «provincianismo».

Respecto de la cooperación local, Igea consideró que no había cambiado «nada», porque el presupuesto ha crecido «igual» que la inflación entre 2023 y 2026, y censuró la falta de políticas activas frente a la despoblación. Además, criticó que González Gago presuma de los resultados en transparencia.

«Buena tarde»

«Se ha quedado una buena tarde», dijo el 'popular' Miguel Ángel García Nieto, porque a su juicio la oposición va a tener «bastante complicado» rechazar el presupuesto de 15.715 millones para 2026, que señaló es «expansivo», «novedoso», «real» y «ambicioso» ya que permitirá que Castilla y León sea una comunidad «puntera».

García Nieto subrayó que la cooperación económica local general supone el 59 por ciento de todos los fondos de Presidencia. En estos cuatro años, señaló que se ha producido una subida del 43 por ciento, lo que eleva la cifra total a más de 424 millones. «Esto no es más ni menos que creer en el mundo rural», sentenció.

Finalmente, responsabilizó a PSOE y Vox del «bodrio» de la nueva ley de publicidad institucional, una norma «Voxcialista» que recordó está recurrida por 29 medios en los tribunales. Además, defendió que Castilla y León es la más transparente, junto a Murcia, según recoge el Observatorio de Medios, en su informe de 2024.