Fernández Mañueco: «No es momento de aventuras peligrosas» Fernández Mañueco, durante su intervención. El presidente del PPCyL defiende que su formación es la «única que puede parar esa desgracia» y exige a Pedro Sánchez: «Si no sabes, no quieres o no puedes gobernar, vete a tu casa ya» ICAL Ávila Domingo, 2 septiembre 2018, 16:45

El presidente del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, afirmó este domingo que «no es momento de experimentos, de aventuras peligrosas y de gobiernos socialistas con comunistas y populistas» en Castilla y León, por lo que, ante ese posible panorama, su formación es la «única que puede parar esa desgracia».

Durante el acto de inicio de curso político que el Partido Popular celebró este mediodía en el Lienzo Norte de Ávila, Fernández Mañueco reivindicó la figura del recién elegido como nuevo presidente del PP nacional, Pablo Casado, al ser una persona que «conoce bien Castilla y León» y a la formación popular en la región, «una organización fuerte» que puso a su disposición para «ganar en mayo las elecciones europeas, municipales y autonómicas».

Y es que frente al «Partido Popular de la estabilidad y las oportunidades» que defendió Fernández Mañueco, se sitúa, en su opinión, «un gobierno que no gobierna, sin un proyecto de presente ni de futuro, vacío de ideas, que divide y enfrenta a los españoles, débil y sectario».

Criticó entonces la figura de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo que, según Fernández Mañueco, «se ha encargado de dar lecciones cuando no puede darlas porque fue ministra de Cultura de un Gobierno encabezado por José Luis Rodríguez Zapatero, que rompió la unidad de un archivo nacional en Salamanca como pago de los intereses de los independentistas».

«No queremos eso para nuestro país, sino un gobierno tan bueno como el pueblo, que nos una y nos defienda», continuó el presidente del PPCyL, para quien «ese gobierno lo vas a encabezar tú, Pablo», dijo refiriéndose al presidente del Partido Popular, a quien definió como «valiente» y que, a su modo de ver, «lidera un partido combativo y sin complejos, que defiende la unidad de España, la democracia y la Constitución».

Por ello, pidió a afiliados y cargos electos del PP que formen parte de «la generación que ayude a construir un proyecto integrador para España como ya hicimos en el pasado», para lo que pidió «recuperar la convivencia y un proyecto común porque, juntos y unidos, somos más fuertes».

En ese punto, Fernández Mañueco hizo un «mandato» a los miembros del PPCyL, a quienes recordó que «aquí salimos siempre a ganar la confianza de la gente de esta tierra» y que, por ello, «quien no esté dispuesto a dar el máximo, que abandone ahora la tarea», puesto que «hay mucha gente por los rincones de esta tierra que defiende al PP, que se sacrifica por el partido y sus ideales, sin pedir nada a cambio» y que, por ello, la formación debe estar «a la altura de esa generosidad».

«Hay que dar todo de aquí a mayo, tanto individualmente como partido», aseveró Fernández Mañueco, quien pidió a afiliados y simpatizantes «estar en las redes sociales y en los medios», así como «presentar los mejores candidatos para esas elecciones». Unos comicios en los que aseguró que contarán con «la energía y el empuje» de Pablo Casado, a quien también pretenden llevar «en volandas y lo antes posible a La Moncloa».

Financiación autonómica y despoblación

En cuanto a los problemas actuales a afrontar, Fernández Mañueco aseguró que uno de los principales se deriva de necesitar «un nuevo modelo de financiación» porque el actual «es malo ya que no piensa en las personas sino en el territorio, y se hizo para que Zapatero pagara sus intereses políticos».

Por ello, Fernández Mañueco reclamó esa «nueva financiación autonómica para prestar mejores servicios para las familias y las personas». En ese sentido, defendió que «en Castilla y León, hemos hecho bien las cosas», puesto que la Junta «ha puesto de acuerdo a todas las fuerzas políticas» en un tema «vital para las personas de Castilla y León».

Y es que, según el presidente del PPCyL, la financiación autonómica «son los hospitales, los centros de salud, las universidades, los institutos y las escuelas en el mundo rural, la asistencia y la compañía a las personas mayores o el empleo para personas con discapacidad». Por ello, reclamó que el nuevo modelo debe hacerse «en toda España y desde el diálogo, con consenso entre todos los gobiernos autonómicos y todas las fuerzas políticas, sin privilegios ni tratos de favor».

En ese punto, criticó la postura del actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por ser «un cachondeo» que en febrero, en el Comité Federal del PSOE, «exigiese un nuevo modelo de financiación y no haya pasado un mes en La Moncloa y se trague sus palabras, diciendo que no hay tiempo». «Sánchez, si no sabes, no quieres o no puedes gobernar, vete a tu casa ya», espetó al mandatario socialista.

También se refirió Fernández Mañueco como otro problema principal a la despoblación, asegurando que «el único partido que protege al mundo rural se llama Partido Popular», y reivindicó figuras como la de Ruyman Domínguez, alcalde de Valdelagua del Cerro, por su «compromiso con las personas del pueblo» frente a «quienes no conocen y desprecian el mundo rural», en referencia al senador Carles Mulet.

«Estos son los socios del PSOE, a quienes no les interesan ni los pueblos ni las personas que viven en ellos», sentenció Fernández Mañueco, a la vez que aseguró que el Partido Popular va a «luchar por las personas del mundo rural, para que tengan la misma calidad de vida de las personas que viven en las grandes ciudades».

En este punto, defendió el trabajo de la Junta de Castilla y León y el «éxito de Herrera y sus gobiernos en estos años» por su labor para «dar servicios como la vivienda, internet, los transportes o las facilidades para los autónomos» en el mundo rural y hacer con ello «más y mejor Castilla y León», puesto que «con más personas en el territorio, hacemos más y mejor mundo rural».