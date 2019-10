Una discusión vecinal por el ruido en Valladolid concluye con la intervención de una pistola de fogueo Pistola detonadora requisada. / Twitter Policía Municipal El suceso se registró en una vivienda del paseo de Zorrilla FIDELA MAÑOSO LARGO Valladolid Martes, 8 octubre 2019, 13:51

La Policía Municipal de Valladolid tuvo que intervenir la noche del pasado domingo en una vivienda del Paseo de Zorrilla al ser alertada por una vecina que se quejaba por los ruidos provenientes de la vivienda del piso inferior y se había producido una discusión con el inquilino sin más consecuencias. No obstante, según fuentes municipales, ella narró a los agentes que se sentía amenazada al haber visto desde su ventana un arma encima de la mesa del vecino.

La Policía Municipal se trasladó al lugar de los hechos y al hablar con el propietario de la pistola reconoció que era detonadora, y se le intervinieron además siete cartuchos de fogueo.

La posesión de este tipo de armas no está prohibida, pero sí su exhibición, por lo que se levantó el acta correspondiente para remitirlo al juzgado. Cualquier persona mayor de edad puede comprar un arma detonadora, si bien no se pueden portar salvo excepciones como pueden ser la del trayecto de la armería hasta la casa, el traslado de domicilio, durante exposiciones y otras situaciones especiales en las que quede claro que no se porta un arma sino que se lleva descargada, en su estuche y con la factura original.