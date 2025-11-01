leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Operación de la Guardia Civil.
Operación Grecofar

Detenidas 22 personas por vender ilegalmente medicamentos por internet

El grupo delictivo falsificaba de recetas médicas para adquirir medicamentos susceptibles de ser mezclados con drogas

Leonoticias

Leonoticias

León

Sábado, 1 de noviembre 2025, 10:33

Comenta

La Guardia Civil, en la Operación Grecofar, ha detenido a 22 personas pertenecientes a una organización dedicada a la venta ilegal de medicamentos por Internet. Adquirían estos medicamentos con recetas falsas. Gracias a la investigación se pudo determinar que estos medicamentos eran comúnmente utilizados para el consumo de drogas. A los detenidos se les imputan los supuestos delitos contra la salud pública, organización criminal y falsedad documental.

La operación comenzó cuando se tuvo conocimiento de la aprehensión de gran cantidad de medicamentos psicotrópicos en una empresa de paquetería de la localidad de Benavente (Zamora). Los agentes realizaron gestiones para averiguar la trazabilidad de los medicamentos, así como el origen y la legalidad de las recetas usadas para ser dispensadas.

Noticias relacionadas

Cae un grupo criminal que estafó a 500 personas con la venta de seguros en Zamora y León

Cae un grupo criminal que estafó a 500 personas con la venta de seguros en Zamora y León

Una pelea en la calle obliga a intervenir a la Policía y provoca atascos en León

Una pelea en la calle obliga a intervenir a la Policía y provoca atascos en León

Con el operativo se logra determinar que los medicamentos provenían de recetas electrónicas privadas del mismo colegiado. Este prescribía un medicamento comúnmente usado en el consumo de drogas y el cual es habitual su transporte hacia el norte de África para su posterior mezcla con hachís. La finalidad de esta composición es elaborar «karcubi», conocida como la droga de los pobres.

Así operaba la red

Una vez detenida la persona que se dedicaba a elaborar y posteriormente vender las citadas recetas médicas, se localiza a su principal colaborador, quien se encargaba de vender las recetas a través de Aplicaciones de mensajería. Además, se identifican a las conocidas «mulas económicas», titulares de las cuentas bancarias donde se recibía el dinero obtenido de las ventas.

De manera paralela se identifica a un vecino de Majadahonda (Madrid), el cual realizaba un gran acopio de medicamentos, vendidos posteriormente de manera ilícita por redes sociales, siendo vinculados gran cantidad de usuarios finales de las recetas médicas.

Las investigaciones finalizan con registro domiciliario en Majadahonda donde la Guardia Civil incautó gran cantidad de medicamentos, sustancias estupefacientes, recetas y sellos médicos falsificados, además de material informático.

En total, las detenciones de los implicados han tenido lugar en Alicante, A Coruña, Ávila, Barcelona, Burgos, Baleares Granada, Madrid, Málaga, Salamanca, Santander, Valencia y Vizcaya.

Diligencias instruidas

La Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil ha contado con la colaboración del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos y el Área de Inspección Farmacéutica de la Comunidad de Madrid.

Las diligencias instruidas, los objetos incautados y las personas detenidas han sido puestos a disposición del Tribunal de Instancia de la localidad de Majadahonda – Sección 6.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una pelea en la calle obliga a intervenir a la Policía y provoca atascos en León
  2. 2 El Ayuntamiento de León amplía su plantilla y saca a oposición 98 plazas
  3. 3 Ofrecen una recompensa de 500 euros por encontrar a una perra perdida en León
  4. 4 La Fiesta del Cine llega a León: entradas a 3,50 euros en tres salas de la provincia
  5. 5 Un muerto y un herido grave tras registrarse una deflagración en la base militar de Viator
  6. 6 Rifirrafe en el Ayuntamiento que queda en nada: el agua subirá un 2,3% en León en 2026
  7. 7 El curso de pedagogía antifascista busca prevenir «el auge del neofascismo»: «Ser malote ahora es ser de ultraderecha»
  8. 8 León, en el podio del envejecimiento, la soledad y la falta de actividad laboral
  9. 9 La casa más terrorífica de Astorga: «Estamos más de dos semanas preparando la decoración»
  10. 10 La bañezana que disfraza a los perros por Halloween: «Miércoles y Chucki triunfan»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Detenidas 22 personas por vender ilegalmente medicamentos por internet

Detenidas 22 personas por vender ilegalmente medicamentos por internet