CSIF prioriza la exigencia de la reducción de horario lectivo en el nuevo curso escolar Critica que la Junta haya paralizado la negociación que se mantiene con las organizaciones sindicales LEONOTICIAS León Martes, 4 septiembre 2018, 13:12

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) tendrá como prioridad, este curso escolar, «negociar una reducción de horario lectivo para el profesorado -18 horas en Secundaria y Otros Cuerpos y 24 horas en Maestros-, con una reducción también en períodos complementarios, como los dedicados a reuniones de padres o coordinaciones, entre otros asuntos».

Así lo afirma la presidenta del sector autonómico de Educación de CSIF Castilla y León, Isabel Madruga, que advierte que «comenzamos el curso 2018-2019 con la mochila cargada de reivindicaciones y con los deberes hechos». La presentación de 3.600 firmas de docentes que exigen la equiparación salarial con otras comunidades; el incremento de complementos específicos; los problemas de errores en los listados de interinos, y el retraso de la adjudicación de destinos; o la necesidad de cubrir las 250 plazas que han quedado vacantes en posteriores convocatorias de oferta de empleo, son algunas de las reivindicaciones que CSIF lleva en la mochila, en el arranque del nuevo curso escolar 2018-2019.

«Este curso ya no nos pueden valer las excusas», recalca la responsable del sector de Educación en CSIF Castilla y León, Isabel Madruga, para que se cumpla la «esperada y necesaria» reducción de horario lectivo. El Gobierno central ha anunciado la derogación del RD 14/2012 que, entre otras medidas de recortes, impuso la subida de horario lectivo al profesorado. El Ministerio de Educación y Formación Profesional ha dado de plazo hasta el 15 de septiembre para hacer alegaciones al borrador de anteproyecto de ley de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza, en el ámbito de la educación no universitaria, y la Consejería de Educación de Castilla y León «ha encontrado la excusa para parar las negociaciones autonómicas, a la espera de las tramitaciones nacionales, cosa que no han hecho otras Comunidades Autónomas, que este curso ya están aplicando una reducción de horario lectivo», aclara Madruga en Soria, donde ha valorado la situación en el arranque del nuevo curso escolar 2018-2019 en Castilla y León, en el contexto de una jornada de trabajo con los representantes sindicales del sector de Educación de CSIF en Soria.

«Lamentamos que este curso escolar no se haya alcanzado ningún acuerdo en la Junta de Castilla y León, y el profesorado de la enseñanza pública de Castilla y León comience este curso 2018-2019 sin reducción horaria alguna, evidenciando así el escaso reconocimiento al profesorado por parte de la administración educativa regional», recalca.

CSIF recuerda las «importantes movilizaciones regionales» realizadas el pasado 20 de junio frente a la Consejería de Presidencia, y el 6 de julio frente a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, en las que se demandaba esta reducción horaria para los docentes, en el contexto de la exigencia de la recuperación de la jornada de las 35 horas semanales para todos los empleados públicos de la Junta. Una reclamación que CSIF volverá a exigir este año, y a la que el Gobierno regional comprometió su apoyo.

El sindicato independiente CSIF afronta el inicio de este curso escolar «con la mochila de reivindicaciones cargada y con los deberes hechos», recalca Isabel Madruga. Para empezar, entregará en los próximos días al Consejero de Educación las 3.600 firmas recogidas en la campaña de equiparación salarial que se realizó durante el último trimestre del curso escolar 2017-2018, en la que CSIF reclamó la equiparación salarial de los docentes de Castilla y León con el resto de las Comunidades Autónomas. «Es insostenible e impresentable que existan estas diferencias entre los docentes, que son cuerpos nacionales y desarrollan el mismo trabajo, independientemente de la Comunidad donde estén ejerciendo su profesión», indica Madruga.

El sector de Educación de CSIF de Castilla y León exigió a la Junta por escrito, el pasado 22 de marzo de 2018, que convocara a la Mesa Sectorial de Educación, con el objetivo de negociar un incremento de los complementos específicos de la Comunidad. «Los docentes de Castilla y León están demostrando su capacidad, su compromiso, su esfuerzo y su trabajo, para ofrecer un nivel educativo y una formación superior a nuestros alumnos, que los diferentes informes nacionales e internacionales reconocen, y de lo que presumen con orgullo los propios responsables de Educación del Gobierno regional. Sin embargo, no vemos que se reconozca y se valore ese esfuerzo. Por eso los docentes exigimos hechos. Este amplio respaldo que dan las firmas debe servir para comenzar a trabajar en este tema», concluye la responsable de Educación de CSIF Castilla y León.

Normativa de admisión de alumnos

Este sindicato apunta también su compromiso con la educación pública, y exige que se ponga en marcha lo presentado el 21 de junio en Mesa Sectorial sobre la normativa de admisión del alumnado, que por primera vez se podrá presentar on line. Esta modificación está motivada por el éxito en la votación de la enmienda de CSIF en el último Pleno del Consejo Escolar.

A partir de este curso 2018-2019, todos los centros tendrán que reservar durante todo el curso plazas para alumnado que presenta necesidades educativas especiales y alumnado de compensatoria -ANCEE y ANCE-, no para el resto de los alumnos como hacían hasta ahora los centros concertados, y se establecerá un número máximo de alumnado con necesidades que puede escolarizarse por grupo.

La admisión de alumnado con necesidades especiales se realizará solo a las vacantes reservadas para favorecer el reparto de este alumnado de forma equilibrada en todos los centros, explica CSIF. Al parecer, se restringirán los incrementos de ratio en estos casos para favorecer el reparto equilibrado de alumnado en todos los centros. También se incluirá una disposición para impedir la excesiva acumulación de minorías étnicas en determinados centros, y evitar así centros gueto.

CSIF agradece que por fin se atienda a sus demandas en este sentido y vigilará la aplicación de estos cambios, en especial de la distribución equitativa del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo entre centros públicos y privados-concertados, «evitando así la segregación escolar que se está produciendo hasta ahora».

Errores en los listados y retrasos en los destinos de los interinos

CSIF transmite a la Consejería de nuevo su malestar con las incidencias y los errores sufridos en los listados de interinidad, que han hecho que el verano haya sido «intenso». El sindicato ha tramitado cientos de reclamaciones que esperan sean atendidas, y no se tenga que continuar con las vías pertinentes de reclamación. También insiste en que la adjudicación de destinos de los interinos debe adelantarse en los cursos sucesivos, procurando que a principios de agosto se conozcan todas las vacantes existentes, y todo el profesorado pueda conocer su destino con antelación suficiente para poder conciliar su vida familiar y laboral adecuadamente.

Por otro lado, CSIF reitera su queja, ya que se han quedado sin cubrir más de 250 plazas en la convocatoria de oposiciones, y exige que se sumen a posteriores ofertas de empleo público. «Lamentamos también que no haya sido posible el paso de las más de 100 plazas del turno de discapacidad que no se han cubierto al turno libre. Reclamamos que no vuelva a suceder en posteriores convocatorias, y demandamos a la Consejería de Educación que estudie, si es posible, que estas plazas puedan salir en posteriores convocatorias, aplicando el acuerdo de estabilización firmado por CSIF», insiste el sindicato independiente.

Además, CSIF asegura que este curso «tenemos muchos temas pendientes que negociar, como el desarrollo del Plan de Atención a la diversidad que tampoco se abordó el curso pasado, a pesar de las peticiones de nuestro sindicato; el modelo bilingüe, en el que se esperaban novedades; la urgente convocatoria de acceso a Cátedras para profesorado de Secundaria; y otros temas más específicos, entre los que se destacan la necesidad de regular en la normativa la atención domiciliaria de alumnado que cursa sus estudios en educación postobligatoria (como Bachillerato), o la dotación a los centros de personal sanitario necesario para alumnado que lo precise.

Registro de incidencias para los profesores

Por sexto año consecutivo, CSIF ha puesto en marcha -desde el primero de septiembre- un registro de incidencias para los docentes, que permanecerá abierto hasta fin de mes, a través de la web y las redes sociales. Se trata de un servicio de CSIF de atención al profesorado, que permite plantear cualquier incidencia a través de internet, «que serán atendidas inmediatamente, y que se tratarán de solucionar», apunta Isabel Madruga. El boletín de envío de incidencias puede encontrarse el sitio web: https://www.csif.es/castilla-y-leon/educacion y en las redes sociales del sindicato -Facebook, Twitter e Instagram-.