CSIF pide que la aplicación de 35 horas requiere fijar calendarios en cada servicio y prorrogar los horarios veraniegos donde sea factible El presidente autonómico, Carlos Hernando, dice que se está dando un margen «y una tregua por que ha habido un gobierno nuevo» ICAL Martes, 8 octubre 2019, 12:52

El Sindicato Independiente de Funcionarios (CSIF) de Castilla y León consideró este martes que lo primero que se debe hacer, para cumplir lo firmado en mayo con las fuerzas sindicales sobre las 35 horas semanales, es fijar calendarios en cada uno de los servicios públicos y que se prorroguen los horarios veraniegos donde sea factible. Así lo señaló su presidente autonómico, Carlos Hernando, en la presentación del congreso nacional de su organización sindical que acogerá Valladolid el próximo 10 de octubre.

«En la Comunidad están trasferidos los de Sanidad, Educación y Administración General del Estado, y lo que se debe hacer es poner unos calendarios negociados para poder funcionar con normalidad», añadió en declaraciones recogidas por Ical. Al respecto entendió que se está dando un margen «y una tregua por que ha habido un gobierno nuevo y así se dice que deben mantenerse horarios de verano, sobre todo acompañando la climatología como hasta ahora».

Luego, según explicó el dirigente sindical, «se tendrá que ajustar todo a la legalidad vigente como ha señalado el consejero de Presidencia, Ángel Ibáñez», y confió en que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y su equipo «acepten esa alternativa ofrecida de ajustar calendarios de verano en los servicios públicos».

Sobre los cambios de gobierno, expuso que en los acuerdos con los sindicatos esta tesitura no debe afectar a lo firmado. «El II Plan de Empleo se pactó con el gobierno del PP y el señor Rajoy ya no está y con Sánchez se ha seguido aplicando. Firman la entidades y no las personas y las 35 horas se pactaron con el Gobierno de Castilla y León y debe dar igual que lo formen Partido Popular y Ciudadanos o quien sea», arguyó.