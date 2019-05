CSIF exige a la Junta que aplique «inmediatamente» las 35 horas semanales CSIF en Castilla y León presenta las propuestas del sindicato a los partidos políticos que concurren a las elecciones autonómicas. / Dos Santos El sindicato pide una bajada del horario lectivo de los docentes de Secundaria y Primaria ICAL Miércoles, 15 mayo 2019, 14:43

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) de Castilla y León exigió este miércoles a la Junta la implantación inmediata de las 35 horas tras conocer el informe del gobierno que confirmó el cumplimiento de la regla de gasto. Del mismo modo, pidieron que se aplique desde el 1 de septiembre de 2019 «el horario lectivo anterior al año 2012, con 23 horas para los maestros de primaria y 17 horas lectivas para secundaria».

El presidente autonómico de la CSIF en Castilla y León, Carlos Hernando, afirmó que la Junta «ya se ha quedado sin margen de excusas, y que simplemente tiene que cumplir lo prometido y hacer efectiva de manera inmediata las 35 horas semanales, sin retrasarlo más, poniendo en marcha unos calendarios que están listos». Hernando insistió en que CSIF «no quiere un horario de verano» y exigió la implantación real y efectiva que se tenía antes de julio de 2012.

«Las 35 horas ya son nuestras y nos las tienen que dar, no va a valer ninguna excusa», afirmó el responsable del sector de la Administración General de la Junta de Castilla y León en el sindicato CSIF, Mariano Prieto. Además, destacó que quieren que se les otorgue con carácter retroactivo ocho días que les deben de horas trabajadas de más desde el 1 de enero al 30 de mayo.

Desde CSIF destacaron que no se puede permitir una negociación «en plena campaña electoral», y señalaron que la falta de voluntad política «ha hecho que los docentes de Castilla y León no hayan recuperado sus derechos como se ha hecho en otras comunidades autónomas». El sindicato consideró que «no da lugar» negociar con un equipo que no saben si va a continuar y que es un despropósito «como lo han sido estos cuatro años de trabajo de la Junta de Castilla y León».

Asimismo, el responsable de la organización exigió la aplicación en la nómina de los empleados públicos de la Junta de los fondos adicionales del 2018 ya que, según Hernando, «se cumplen todos los requisitos».

Por otra parte, y ante la celebración de las elecciones autonómicas, CSIF reclamó a los partidos políticos que concreten y detallen una hoja de ruta de mejoras laborales para los empleados públicos de Castilla y León y así poner en marcha las mejoras de la calidad de los servicios públicos y de las condiciones laborales de las plantillas. Además, reclamaron a los partidos políticos que profesionalicen la administración y garanticen su independencia, que reduzcan los altos cargos y los nombramientos a dedo y que se potencie «el acceso por mérito y capacidad hasta los directores generales».

El sindicato aprovechó para recordar que el voto de 85.000 trabajadores de la Administración General y de sus familias puede ser determinante y demandaron que se ponga encima de la mesa sus reivindicaciones pendientes.

Del mismo modo, el sindicato pidió que se refuercen «las competencias y los mecanismos de inspección para garantizar la igualdad y concretar un plan de recursos humanos a medio plazo, frente a la avalancha de jubilaciones que se van a producir, para reforzar las plantillas donde sea necesario».

Sector de autonomía

En lo que respecta al sector de autonomía desde CSIF quieren «la negociación de un convenio colectivo para 18.000 empleados públicos que llevan años sin convenio».

Además, en el área publica de funcionarios, pretenden que se dé una solución definitiva «al concurso de hábito permanente» y también exigieron «un desarrollo normativo que se tiene que abordar con la carrera profesional y las ofertas de empleo público, toda la oferta de empleo público de 2018 está sin convocar».

Sector de sanidad

Desde CSIF reivindicaron que la carrera profesional sea una carrera que cada año «se abra para que todo el mundo pueda acceder a ella, cosa que no se ha hecho» y esperan que el nuevo gobierno de Castilla y León sea «más dialogante, con mejores acciones y consiga que todo el mundo sepa que cada año puede acceder a su carrera profesional».

Además, pidieron una reclasificación del personal en el que los auxiliares de enfermería pasen al grupo C «por cumplimiento de una normativa europea», igualmente aclararon que todos los técnicos superiores deberían pasar del grupo C1 al grupo B. También señalaron que los enfermeros deberían pasar del grupo B al grupo A, ya que según la Comunidad Europea «si ha obtenido un grado en enfermería es el equivalente a lo que antes era una licenciatura».

En lo que respecta a la atención primaria hicieron hincapié en el personal de área, tanto médicos como enfermeros y enfermeras y señalaron que se trata de «un personal que se está jubilando y no se ha arreglado su situación, por lo tanto, pedimos que se arregle».

Por último, en lo que respecta a las oposiciones de enfermería, CSIF pidió una legislación adecuada y además, los programas con bibliografía. Por ello, instaron a la Junta a que anule la oposición y la vuelva a convocar y que devuelva a los opositores el dinero.