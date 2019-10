CSIF dice que cualquier modificación sobre los consultorios locales «debe negociarse previamente con los sindicatos» El sindicato no entiende que esta situación pueda afectar sobre todo en zonas rurales «que de por sí ya están faltas en muchos casos de servicios públicos que deben ser esenciales» ICAL Martes, 8 octubre 2019, 12:50

El vicepresidente autonómico del Sindicato Independiente de Funcionarios (CSIF), Enrique Vega, que procede del área de sanidad, expuso hoy que cualquier modificación que afecte al funcionamiento o el personal sanitario adscrito a los consultorios locales de Castilla y León «debe negociarse previamente con los sindicatos». Así lo puso de manifiesto en la presentación del congreso nacional de su organización sindical que acogerá Valladolid el próximo 10 de octubre.

«No sabemos más allá de lo publicado en prensa y no vemos nada claro de donde viene esa idea de la Consejería de quitar médicos de los consultorios, sobre todo en zonas rurales que de por sí ya están faltas en muchos casos de servicios públicos que deben ser esenciales. No se puede decir estas cosas, especialmente si no se ha consultado con los sindicatos», indicó.

A su vez, el Sindicato Independiente de Funcionarios apuntó que hoy han surgido otras noticias desde la Consejería de Sanidad en prensa que no aclaran lo anterior «diciendo que lo que ahora los médicos harán serán más visitas domiciliarias o que tengan mayor presencia y todo es muy contradictorio».