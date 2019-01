La Comisión de investigación de las cajas de ahorro se cierra sin conclusiones por la falta de acuerdo de los grupos Miembros de la comisión de las cajas de ahorro. / ICAL PP y PSOE rechazan la propuesta de mínimos planteada por Podemos para su debate en el pleno ICAL Viernes, 11 enero 2019, 18:27

La Comisión de investigación sobre la actuación, gestión y supervisión de las cajas de ahorro que tenían su domicilio social en Castilla y León, creada en junio de 2017 en las Cortes, se cerró este viernes sin un dictamen de conclusiones para su debate en el pleno de la Cámara por la falta de acuerdo entre los grupos.

El portavoz de Podemos, Pablo Fernández, planteó una propuesta de mínimos destinada a elaborar un dictamen de conclusiones que se pudiera debatir en el pleno de las Cortes, como señala el Reglamento, pero contó con el voto a favor de Ciudadanos e IU y en contra de PP y PSOE, que estimaron que se «descafeinaba y desnaturalizaba» el trabajo «serio» realizado en este año y medio de la comisión.

«Hemos rematado esta mañana la faena al no ser capaces de llegar a unas conclusiones y debatirlas en el pleno», lamentó el presidente de la comisión, Manuel Mitadiel (Ciudadanos), quien no dió por perdido el trabajo «intenso», no exento de «obstáculos», realizado ni que la comisión haya sido «un fracaso» y subrayó que en ella han comparecido «prohombres» de las provincias con responsabilidades en la caída de las cajas a los que se ha sacado «los colores» y «han tenido el sofoco» de dar explicaciones públicas.