Clemente: «No descarto en Castilla y León un partido como 'Teruel existe' al necesitar la España vaciada políticas que no se hacen» Silvia Clemente, en una imagen de archivo. La expresidenta de las Cortes dice sobre Cs que para trabajar juntos «dos tienen que consentir y estar de acuerdo» y no se cierra a «que suceda» en un momento determinado «ya que hay tiempo» LEONOTICIAS León Jueves, 3 octubre 2019, 11:11

La expresidenta de las Cortes y exconsejera de la Junta Silvia Clemente manifestó hoy que «en este momento» no ve la posibilidad de fundar un partido como 'Teruel existe' pero indicó que dadas las necesidades del medio rural en Castilla y León se podría dar esta circunstancia. «No descarto que esto pueda suceder ya que realmente la España vaciada necesita políticas que acaban con sus problemas y no se están haciendo», dijo.

En esta línea sostuvo, en el transcurso de una entrevista realizada en 'Los desayunos de TVE', que «ahora mismo no se puede valorar» si el partido aludido «se puede formar mañana», pero aludió que se ha comprobado que en Teruel y su provincia la decisión de formarlo se ha tomado por que «la plataforma lleva reivindicando más de 20 años políticas para su territorio que no llegan».

Sobre el hecho de que Ciudadanos haya decidido que Clemente no tiene cabida en las listas para los comicios del próximo 10 de noviembre, no quiso entrar en polémicas y consideró que todo es cuestión de tiempo. «Yo lo que digo es que para que dos trabajen juntos ambos tienen que consentir y estar de acuerdo en el planteamiento, y en mí caso puedo aportar en política en aquello que conozco. No me cierro a que esto tenga que suceder en un momento determinado porque creo que hay tiempo», explicó.

Silvia Clemente añadió que recientemente ha vuelto a hablar con el líder de Cs, Albert Rivera: «Fue para plantearle que podía ser muy interesante que yo trabajara en política en el medio rural y eso fue lo que realmente me da cabida en su proyecto con el objetivo de que los pueblos vuelvan a tener gente y haya población joven».

A la pregunta de si al no formar parte en este momento en las listas de Cs y haberse ido del PP podría estar postulándose para el Gobierno del PSOE, la ex militante del PP comentó que «es con Ciudadanos con quien mantiene conversaciones» en un contexto en el que pueda aportar su experiencia política. «Está claro que no persigo posiciones acomodaticias, no me conformo y soy una persona que pelea por lo cree y dice aquello en lo que cree. Puedo aportar algo en el desarrollo rural y creo que puedo tener un hueco político porque conozco sus problemas y en estos momento afectan a un 85 por ciento del territorio», enfatizó.

En este sentido añadió que todos los partidos hablaron de la España vaciada en la pasada campaña pasada campaña electoral. «Muchos formularon cosas y sin embargo Ciudadanos ofreció propuestas fiscales de una manera muy concreta, y Rivera por eso contó conmigo en las Primarias y consideró que podía aportar algo al proyecto en algo que me gusta, conozco y creo que es muy importante«.

Pasión por la política

En torno a su insistencia de seguir en política, Clemente señaló que es algo que le «apasiona» y que su objetivo se centra en trabajar para los ciudadanos y para mejorar la sociedad. «Siempre he pensado que es una vocación y siento que puedo seguir siendo útil y estar en política para lo que en un primer momento me ofrecí, que era para acometer los problemas de medio rural. Tengo propuestas y me siento empujada a explicar a los ciudadanos lo que yo puedo hacer», aseveró.

Y dijo que aún se siente «mucho más útil» en un momento donde mañana viernes, 4 de octubre, hay convocado un paro en 23 ciudades del país de las plataformas de la España vaciada. «Creo que puedo dar soluciones a algo que me gusta. He trabajado como consejera de Agricultura y Ganadería ocho años en la comunidad con mayor sector agrario y extensa del país, y también en las de Medio Ambiente y de Cultura y Turismo», puntualizó.

Las Primarias

En cuanto al posible 'pucherazo' en las Primarias de Cs en Castilla y León en las que participó para tratar de ser candidata a la presidencia de la Junta como independiente, dijo que se presentó al considerar que se trataba de un proceso democrático que le ofrecieron y que tenía posibilidades al tener apoyos de afiliados.

«Ni siquiera me podía votar al no poder acceder al sistema informático y realmente no tenía conocimiento de la organización ni tampoco de cómo se desarrollaba por dentro el proceso de votación. Tampoco tengo una idea ni conjetura, base o elemento de juicio sobre lo que pudo pasar. Aquello no me gustó y me aparté, y a partir de ahí me ofrecí para acometer los problema del medio rural, que se está despoblando, y si no se aplica un plan integral se quedará vacío y de verdad se convertirá en un desierto», lamentó.

Sobre el ofrecimiento de optar a las Primarias por Cs, Clemente recordó que «habló directamente» con Albert Ribera y fue con quien «trabó el acuerdo cuando se produce la propuesta», mientras que después fue José Manuel Villegas «el que entró a trabajar en ello al ser el secretario de Organización y como se hace en cualquier partido».