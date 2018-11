Ciudadanos lleva a las Cortes la atención a los pacientes anticoagulados de Navatejera y Eras de Renueva Manuel Mitadiel. Cree que sólo es necesario un cambio organizativo, no son necesarios más medios materiales ni humanos LEONOTICIAS León Martes, 27 noviembre 2018, 11:27

El procurador autonómico de Ciudadanos, Manuel Mitadiel, ha presentado una propuesta de resolución ante las Cortes Autonómicas por la que se insta a la Junta a adoptar las medidas necesarias para que los pacientes en seguimiento y control de anticoagulantes orales del consultorio de la localidad de Navatejera y de todos los pacientes de la zona urbana del Centro de Salud de Eras de León de la capital sean atendidos por la Unidad Básica Funcional que tienen asignada, cosa que al parecer no ocurre.

«Por las informaciones disponibles no son necesarios más medios materiales ni humanos, únicamente un cambio organizativo», señaló Manuel Mitadiel, «por lo que consideramos que no existen argumentos para que los pacientes de Navatejera y del área urbana no tengan la misma accesibilidad a los tratamientos que el resto de los pacientes».