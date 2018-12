CCOO y UGT iniciarán una «acción bastante fuerte» para que los empresarios «redistribuyan riqueza» a través de los salarios El secretario de CCOO en Castilla y León, Vicente Andrés. / Dos Santos El secretario general de CCOO en la Comunidad, Vicente Andrés, vaticina un «año complicado» en el que también lucharán por recuperar derechos y generar empleo de calidad ICAL Lunes, 24 diciembre 2018, 12:53

El secretario general de CCOO en Castilla y León, Vicente Andrés, vaticina que 2019 será «un año complicado» marcado por las citas electorales, en el que su organización seguirá apostando por recuperar derechos, generar empleo de calidad y elevar los salarios. «Estamos ante un año eminentemente electoral que marcará la política», dijo en declaraciones a Ical, para anunciar que están preparando junto a UGT una «acción bastante fuerte» frente a la patronal Cecale a principios del ejercicio para que se empiece a redistribuir la riqueza a través del alza de los salarios.

Andrés destacó que es «difícil» prever cómo avanzará el ejercicio, con la incertidumbre que existe por la ausencia de cuentas estatales y autonómicas y sobre la continuidad o no del Gobierno. Pero «lo prioritario», dijo, es «lógicamente recuperar derechos», algo que insistió constituye el objetivo principal» en materia de pensiones, la reforma del Estatuto de los Trabajadores y la derogación de la reforma laboral, que «tanta precariedad» ha generado.

Vicente Andrés insistió también en que dentro de la labor sindical su reto principal será la «creación de empleo de calidad, bajar la temporalidad y la precariedad y redistribuir la riqueza, con salarios más altos». En este sentido, reconoció que el escenario de negociación con la patronal «no es fácil» porque «Cecale es un interlocutor autonómico institucional, pero no tiene competencia en negociación colectiva». Así, denunció que existe una «disfunción» en las relaciones con los sindicatos, «que lo hace muy difícil» porque «los interlocutores son provinciales y complican excesivamente el marco» de negociación. Una circunstancia que para Andrés también influye en otras cuestiones regionales como el Serla, la formación o las relaciones laborales.

Así, anunció que están trabajando junto a UGT en «una acción a principios de año bastante fuerte» frente a Cecale, que aún no tienen concretada. El líder de CCOO sentenció que «ya no hay excusas para no recuperar salarios» con crecimientos del 3,1 por ciento; las empresas en beneficios, con las inversiones amortizadas, y un acuerdo nacional de negociación colectiva. «O suben los salarios o habrá problemas», resumió.

Diálogo Social

Vicente Andrés también analizó el proceso de Diálogo Social con el Ejecutivo e insistió en que es preciso que aclare el escenario económico de negociación, porque desconocen el grado de desarrollo que podrán tener las nuevas mesas. «Hay que hablar de números», dijo. Asimismo, recordó que si hay prorroga de presupuestos, no saben si se podrán cumplir los compromisos de crecimiento para 2019 de los acuerdos del año pasado. «Está todo empantanado en los contenidos económicos», trasladó.

Andrés también recordó que este año se producirá un cambio de escenario con el Gobierno de Castilla y León, que «son los que han facilitado el Diálogo Social» y repitió que será un año clave que marcara el camino de las relaciones laborales.

El dirigente de CCOO expresó su deseo de cambio en el Ejecutivo, aunque puso delante la necesidad de que llegue quien llegue se preocupe de modificar el nivel productivo de la Comunidad, para evitar que se sigan machando los jóvenes. Así, defendió el pacto fiscal suscrito junto a UGT con PSOE, Podemos e IU, y aseguró que intentarán convencer a quien llegue a la Junta, sea del color que sea, de que es precio contar con más ingresos para poder acometer políticas públicas.

«Necesitamos más gasto en I+D+i y en otras políticas para cambiar el modelo productivo, eso pasa por la fiscalidad», dijo, para asumir que «si hay un Gobierno de izquierdas será más fácil aplicar este pacto de fiscalidad». «Si gana la derecha, tendremos que convencerles de la necesidad de salir de este impass de Castilla y León, que crece siempre por detrás de España, cuando tenemos un gran potencial».