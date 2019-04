Castilla y León, la Comunidad con mayor porcentaje de mujeres de entre 30 y 39 años que no tienen hijos Las mujeres de más de 40 años tienen una media de 1,33 hijos en la Comunidad, la segunda más baja del país solo por detrás de Cantabria ICAL Martes, 9 abril 2019, 12:42

El porcentaje de mujeres que no tienen hijos evoluciona con la edad de forma similar en todas las comunidades autónomas, aunque Castilla y León es la que cuenta con mayor porcentaje de féminas que escogen esta opción entre los 30 y 39 años. Según la Encuesta de Fecundidad difundida por el Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondiente al año 2018, el 64,1 por ciento de las mujeres de la Comunidad de entre 30 y 34 años no tienen hijos, el valor más alto a nivel autonómico, un dato que se reduce al 48,1 por ciento en el caso del segmento de población comprendido entre los 35 y 39 años, también el más alto a nivel nacional.

En el caso de las mujeres menores de 30 años, este dato se incrementa hasta el 91,1 por ciento, el tercero más alto a nivel nacional por detrás de Galicia (93,5 por ciento) y de la Comunidad de Madrid (93,1 por ciento). Por último, entre las mujeres de más de 40 años, aquellas que no tienen descendencia se reducen al 25,5 por ciento, el más alto por detrás solo de Cantabria (28,6 por ciento) y Asturias (27,7 por ciento), y la media de hijos alcanza el 1,33 en Castilla y León, por debajo de la media nacional, que es de 1,55, y la segunda más baja del país después de Cantabria, donde la media de hijos a partir de los 40 años se sitúa en 1,31, frente al dato más elevado, que se registra en Murcia, con Melilla (1,93), Ceuta (1,88), y en Murcia (1,78).

A nivel nacional, casi ocho de cada diez mujeres de 25 a 29 años (el 79,2 por ciento) aún no ha tenido hijos, un porcentaje que se eleva al 88,1 por ciento para todas las mujeres de entre 18 y 30 años. Por su parte, más de la mitad de las mujeres de entre 30 y 34 años (el 52 por ciento) no ha tenido aún hijos, mientras que el porcentaje de mujeres que aún no ha sido madre se reduce al 27,8 por ciento entre las mujeres que tienen de 35 a 39 años, y al 19 por ciento en las de 40 años y más.

Conforme aumenta el nivel educativo se retrasa la edad a la maternidad. Así, las mujeres con nivel de estudios superiores que actualmente tienen entre 45 y 49 años han tenido en promedio 1,50 hijos. Las que completaron estudios de segunda etapa de secundaria tuvieron 1,58 hijos y las que alcanzaron primera etapa de secundaria o inferior tuvieron, de media, 1,63 hijos.

En el caso de Castilla y León, entre las mujeres con estudios superiores, el 46,3 por ciento tienen hijos. De ellas, el 9,1 por ciento son menores de 30 años, un dato que crece hasta el 65,7 por ciento entre las mayores de 40 años y que se reduce al 38,8 por ciento entre las madres de entre 30 y 39 años. En el caso de las mujeres con estudios hasta la segunda etapa de Educación Secundaria y post secundaria, el 45,7 por ciento tiene hijos, un porcentaje que aumenta a medida que crece la edad de la mujer.

Si se tiene en cuenta la situación laboral actual de las mujeres de 18 a 55 años residentes en España, se puede concluir que las que están trabajando tienen menos hijos de media para todas las edades. Entre ellas, la mayor fecundidad se da en las ocupadas con 40 o más años, con una media de 1,5 hijos. Por su parte, las mujeres en situación de inactividad son las que más hijos tienen de media, llegando a alcanzar los 1,8 hijos en el grupo de edad de 40 a 44 años.

En Castilla y León, el 54 por ciento de las trabajadoras son madres, el 6,7 por ciento con menos de 30 años, y en su mayoría por encima de esta edad, unos datos que son ligeramente superiores a los de aquellas mujeres que se encuentran en situación de desempleo y que son madres en términos globales en el el 52,3 por ciento de los casos.

El 42 por ciento de las mujeres residentes en España de edades comprendidas entre 18 y 55 años ha tenido su primer hijo más tarde de lo que consideraban ideal, con un retraso medio que asciende a 5,2 años. Por edades, los mayores porcentajes de mujeres que han retrasado su maternidad respecto a la edad que consideraban ideal se dan entre las mujeres de 40 a 44 años (51,7 por ciento), y de 35 a 39 años (46,9 por ciento). Por su parte, las mujeres que más han retrasado su maternidad son las mayores de 44 años, que se han distanciado, de media, 5,6 años respecto de su ideal.

En cuanto a los motivos que alegan para el retraso de su maternidad, la suma de las razones laborales, de conciliación de la vida familiar y laboral y las económicas superan el 30 por ciento en las mujeres de todas las edades, y llegan a sobrepasar el 36 por ciento para las de 35 a 39 años y para las de 45 años y más.

Intenciones

El 62,1 por ciento de las mujeres sin hijos de entre 30 y 34 años y el 57,5 por ciento de entre 35 y 39 años tiene intención de tenerlos en los tres próximos años. Por su parte, el 41,8 por ciento de las mujeres de 34 o menos años con hijos piensa volver a ser madre en los tres próximos años. En Castilla y León, el 53,2 por ciento de las mujeres tiene pensado ser madre en un plazo aproximado de un año, el 27,6 por ciento en un periodo máximo de tres años y el 19,1 por ciento a más largo plazo.

Las razones económicas, laborales o de conciliación de la vida familiar y laboral son los principales motivos para no tener más hijos entre las menores de 30 años. Y son la segunda razón aducida por las que tienen entre 30 y 39 años. En el caso de Castilla y León, la situación es muy similar, y hasta el 26,2 por ciento de las mujeres alude a la juventud como principal razón para no haber sido madre, seguida de la falta de pareja, mientras que el 12 por ciento no oculta su deseo de no ser madre.