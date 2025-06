El 83% de los castellanos y leoneses cree que la cultura puede generar empleo en su localidad

Sobre el estudio y su desarrollo

El estudio, 'La percepción del impacto de la cultura en el ámbito rural en España', encargado por Reale Seguros a la agencia de investigación de medios More than Research, se realizó en abril de 2025 mediante entrevistas online autoadministradas (CAWI), con un cuestionario semiestructurado de una duración de 15 minutos, dirigido a personas de 18 a 75 años en todas las comunidades autónomas españolas. El objetivo de este detallado trabajo es conocer qué percepción tiene la sociedad española sobre el impacto que puede ejercer la cultura en los aspectos que más condicionan la vida en las zonas rurales y el acceso o no de sus habitantes a actividades culturales en sus propios municipios.