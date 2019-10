Casado ve en Castilla y León un «buen ejemplo» de municipalismo y propone «exportar sus buenas políticas»

El presidente del PP, Pablo Casado, volvió a posicionar este sábado a Castilla y León como «buen ejemplo» de municipalismo, por lo que hizo un llamamiento para «exportar sus buenas políticas». Así lo dijo durante su intervención en el acto inaugural de la XXV Intermunicipal del PP que se celebra este sábado en Valladolid bajo el lema 'La España que suma' en la que se ha hablado del municipalismo y sus políticas.

En este sentido, Casado recordó que el PP es un partido que se construyó «de abajo a arriba» y que surgió «en las aldeas de Galicia y en los pequeños municipios de Castilla y León» desde donde se fue haciendo «de país» a partir de las preocupaciones «más cercanas» porque «los vecinos no entienden de competencias» y porque los alcaldes de los pequeños municipios suponen «el mascarón de proa del servicio público».

Por ello, para Casado, Castilla y León «no se puede entender sin el municipalismo» y por eso abogó por «exportar buenas políticas». También elogió el trabajo que el nuevo Gobierno autonómico, encabezado por Alfonso Fernández Mañueco, está tomando en sus primeros meses al frente de la Comunidad, en los que «ya se ha preocupado por las preocupaciones de esta tierra» con la modificación del impuesto de donaciones o sucesiones, que es «injusto» en toda España, pero «en particular» en el medio rural.

Al igual que entendió que está haciendo la Junta, Casado se comprometió con los servicios públicos básicos de cercanía y proximidad, con el transporte interurbano «deficitario» o con la industria. En este momento lamentó las «malas noticias» con lo que está ocurriendo en Renault, en Citroen en Vogo o en la Ford en Valencia, una empresa que fija empleo «de calidad» pero que a veces, por medidas de política energética, ponen en duda la rentabilidad de un sector que está en descenso en los últimos meses.

Casado también trasladó su compromiso con el mundo del campo, en especial en un momento como el actual en el que hay que negociar una nueva Política Agraria Común (PAC) para la que pidió al menos la misma financiación. Y no olvidó una problemática como la despoblación, que afecta de manera especial a una comunidad como Castilla y León. «No podemos ir por los campos de Castilla y León viendo cada vez más pueblos abandonados, sin futuro y sin niños», estimó.

«Hay que apostar por que esa despoblación se combata con políticas de natalidad, conciliación laboral de las mujeres y los padres de familia, favoreciendo que los jóvenes se puedan emancipar y acceder a una vivienda», aseveró. Igualmente, Casado apostó por las nuevas tecnologías, que permiten seguir viviendo en el pueblo sin necesidad de tener que ir a una ciudad, por lo que volvió a comprometer la disponibilidad de «300 megabits en la otalidad del territorio nacional».

Próximas elecciones

Ante las elecciones municipales del próximo 10 de noviembre, Casado se felicitó por estar al frente de un partido «generoso» que está dispuesto a no salir elegido pero compartir las listas electorales «con otros partidos con los que compartimos lo esencial» como son la unidad nacional, la bajada de impuestos o el sostenimiento de los servicios básicos.

Por eso, se dirigió a los alcaldes y concejales para pedirles que, cuando salgan a pedir el voto «puerta a puerta», también lo hagan a aquellas personas que no dieron su respaldo al PP en abril y mayo y dejen claro que los 'populares' son el único partido que está hablando de lo que les «une» y que deja a un lado «las discrepancias y diferencias partidistas» para avanzar hacia «una España que no puede seguir fraccionada».