Carlos Martínez compara la gestión de Mazón con Mañueco, «ausente en la playa mientras la comunidad ardía» El secretario general del PSCyL recuerda que «gobernar es decidir y asumir las consecuencias» algo que a su juicio no hizo el presidente valenciano

El secretario general del PSOE de Castilla y León y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, recordó este miércoles 29 de octubre a las 229 víctimas mortales de la DANA en Valencia con una crítica a la Junta por su gestión de los incendios forestales. «Este verano, Castilla y León ardía con Mañueco en la playa y Quiñones de comida».

En un mensaje en la red social X (antes Twitter), Carlos Martínez aseguró que la DANA y la «negligencia» del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, acabaron con la vida de 229 personas hace un año. «Gobernar es decidir y asumir las consecuencias. En Valencia, Mazón no hizo nada de eso», señaló.

A continuación, el secretario general del PSCyL añadió en su mensaje que este verano Castilla y León ardía con el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, «en la playa» y el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez Quiñones, «de comida» en referencia a un acto celebrado el pasado mes de agosto en Gijón.

Homenaje a las víctimas de la DANA

«Todo nuestro apoyo a las familias», agregó el dirigente socialista y alcalde de Soria para enlazar una información relativa al homenaje rendido a las víctimas de la DANA en la plaza de la Virgen de Valencia, con varios minutos de silencio que acabaron con gritos de 'Mazón dimisión'.

Esta tarde, la vicepresidenta de la Junta, Isabel Blanco, acude al funeral de Estado que se celebra a partir de las 18.00 horas en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, con la presencia de los reyes de España, Felipe y Letizia, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, entre otras autoridades.