La Asociación de Laborales Indefinidos denuncia que la Junta «enmascara un ERE» en la propuesta de empleo público Delegación Territorial de la Junta. Afirma que el 78% de las plazas de personal funcionario y laboral anunciadas no son de nueva creación ICAL Valladolid Lunes, 10 diciembre 2018, 11:38

La Asociación de Laborales Indefinidos de Castilla y León (Alicyl) denunció este lunes que la propuesta de Oferta de Empleo Público (OEP) para 2018 que la viceconsejera de Función Pública y Gobierno Abierto, Marta López de la Cuesta, ha presentado a las organizaciones sindicales «enmascara un ERE». En su opinión, pone en peligro casi 2.000 puestos de trabajo que vienen desempeñando empleados públicos desde hace más de 15 años con contrato de trabajo indefinido o de interinidad.

Para los representamtes del colectivo asociativo el despido de estos trabajadores supondría más de 28 millones de euros de gasto y el del personal laboral indefinido costaría en torno a ocho millones, «lo que va en contra de la propia Ley de Estabilidad Presupuestaria», indicaron.

Según Alicyl, integrada actualmente por más de 300 empleados públicos, existe un «despropósito del Partido Popular» en la Junta con esta oferta de empleo en la que, de aplicarse, opina que «podría suponer el despido de más de 300 trabajadores laborales indefinidos y estables que se ofertarían en una Oferta de Empleo Público engañosa y ficticia».

Según los cálculos realizados, a partir de la información facilitada por Función Pública a los sindicatos, las 1.313 plazas propuestas de personal funcionario de carrera para incluir este año, 1.077 (un 78 por ciento) corresponderían a puestos de trabajo que ya están siendo desempeñados desde hace más de 10, 15 o incluso 20 años por personal interino o laboral indefinido. «En realidad solo 236 plazas serían una ampliación real de personal al servicio de la Administración», imdicarton

Asimismo, los portavoces de Alicyl sostuvieron que de las 1.223 plazas de personal laboral incluidas en la OEP 2018, solamente 316 plazas corresponderían a una ampliación de personal efectivo, mientras que las 907 restantes, son puestos de trabajo que ya están siendo desempeñados. «Es decir, de una oferta de 2.536 plazas de personal funcionario y laboral, casi 2.000 son puestos de trabajo ya ocupan por trabajadores con dilatada experiencia y antigüedad y desempeñando adecuadamente sus funciones».

Campaña de maquillaje

Por ello, los trabajadores indefinidos sostuvieron que «se trata de una maniobra y una campaña de maquillaje» ante las próximas elecciones autonómicas y municipales. «Es una oferta de empleo público que esconde, por un lado, la posible pérdida de su empleo de un gran número de trabajadores indefinidos e interinos y, por otro, el enorme coste económico para las arcas de la Junta y, por tanto, para todos los castellanos y leoneses en despedir a esos casi 2.000 trabajadores», agregaron.

Así, la Asociación de Indefinidos de Castilla y León hace un llamamiento a la Junta y a los sindicatos presentes en esa Mesa General de Negociación para que no se lleve a cabo «algo que a todas luces no va a generar más que conflictos y movilizaciones» y, en su opinión, para lograr «un ahorro de millones de euros que se pueden invertir, por ejemplo, en aumentar plazas de nueva creación reales, ya que no se debe consentirse que se gaste dinero en despedir trabajadores cualificados y que se invierta en una mejora real de empleo público».