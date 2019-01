Análisis de los avances sobre el decálogo de reivindicaciones de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública Concentracion de los médicos y enfermeros ante la Consejería de Sanidad. / Ical / Archivo Los acuerdos alcanzados y las posturas iniciales tanto de la plataforma como de la Consejería EL NORTE Valladolid Lunes, 14 enero 2019, 19:26

1

Acabar con los recortes recuperando, cuando menos, el equivalente al presupuesto sanitario alcanzado en 2010, con un mayor peso en el gasto de la Atención Primaria, especialmente de los servicios en el medio rural.

■ La postura inicial de la Consejería de Sanidad. «La recuperación del presupuesto del año 2010, de antes de la crisis, que reivindican las plataformas ya es un hecho, con la dotación de 3.558 millones de euros en el presupuesto de sanidad para 2018, el 43% del presupuesto total de la Junta de Castilla y León».

La postura inicial de la Plataforma. «Se ha recuperado la inversión en euros corrientes pero no en euros constantes que a efectos de contabilidad es el estándar que se utiliza internacionalmente. Obviamente la capacidad adquisitiva del euro ha disminuido. Por tanto no es verdad que este punto se haya cumplido».

2

Recuperar el empleo perdido en el sistema sanitario público y fidelizar a sus profesionales acabando con la precarización laboral, eliminando los contratos basura, las interinidades indefinidas y los puestos 'comodín', al tiempo que se protege la carrera profesional.

■ La postura inicial de la Consejería de Sanidad. «Durante los últimos tres años se han sacado a convocatoria pública un total de 7.226 plazas. En cuanto a carrera profesional, se ha adquirido el compromiso de reactivarla a lo largo de 2019. Además de sacar el concurso de traslados y prever más oposiciones».

La postura inicial de la Plataforma. «No solo no se ha mejorado si no que las cosas han empeorado significativamente. La precarización es cada vez mayor. El personal de refuerzo está cada vez en peores condiciones y las movilizaciones y huelga no han sido por casualidad. La fidelización es de momento pura música celestial».

3

Que no se cierren plantas y camas hospitalarias. Al contrario, utilizar intensivamente el uso de los recursos que tiene la sanidad pública mediante la contratación del personal necesario para reducir las listas de espera quirúrgicas y diagnósticas, eliminando los conciertos con la sanidad privada.

■ La postura inicial de la Consejería de Sanidad. La Junta defiende que ajusta las camas hospitalarias a las necesidades de cada momento y a la actividad e ingresos y que si baja en verano, reduce las habitaciones disponibles en un ejercicio de adaptación de los recursos a la demanda y de forma flexible.

■ La postura inicial de la Plataforma. «Se siguen cerrando plantas y camas hospitalarias y los conciertos no han hecho más que aumentar. Reclamamos la reversión de lo privatizado, de los servicios externalizados al sistema público y no favorecer a la privada con conciertos»

4

Un modelo de Sanidad 100% pública: Reversión del Hospital de Burgos poniendo fin a modelos de colaboración público-privada, auténtica sangría de las arcas públicas. Abandonar el proceso de implantación de las Unidades de Gestión Clínica, por ser un camino hacia la privatización. Reconvertir los servicios externalizados asumiendo su gestión y provisión directas, siempre más caros y de peor calidad en manos privadas.

■ La postura inicial de la Consejería de Sanidad. No entra en los planes de Sacyl modificar la forma de gestión delHospital de Burgos y el modelo de las unidades de gestión clínica lo abandonó definitivamente tras el revés judicial. Aunque pensó en reeditarlo con cambios de forma más que de contenido, finalmente abandonó el proyecto.

■ La postura inicial de la Plataforma. «El Hospital de Burgos sigue en la misma situación administrativa que hace un año. Los servicios externalizados han aumentado y las Unidades de Gestión Clínica, que eran un camino hacia la privatización, han desaparecido formalmente pero por decisión judicial».

5

Implementar programas de Prevención y Promoción de la Salud en el ámbito de la Atención Primaria.

■ La postura inicial de la Consejería de Sanidad. «Hay que recordar que están establecidos en Castilla y León todos los programas de prevención y diagnóstico precoz avalados por los expertos, para cuya puesta en marcha se ha contado en cada uno de ellos o con las valoraciones de sociedades científicas y sociedades profesionales».

■ La postura inicial de la Plataforma. «Desgraciadamente no se ha implementado ningún nuevo programa de prevención y promoción de la salud en el último año. No hay ningún avance en este sentido, sigue todo igual».

6

Acercar la Atención Especializada y hospitalaria a los núcleos rurales de población alejados de los hospitales de área, mediante el desarrollo debidamente dimensionado de estos servicios, una mayor dotación del transporte sanitario (urgente y programado) y establecimiento de los convenios de colaboración oportunos con la sanidad pública de comunidades autónomas limítrofes.

■ La postura inicial de la Consejería de Sanidad. «Hay convenios de colaboración con todas las comunidades limítrofes para una mejor y más accesible atención a los que residen en las zonas más cercanas. También se han hecho esfuerzos de mejora en el transporte, especialmente en los casos que deben acudir a tratamientos fuera de su provincia».

■ La postura inicial de la Plataforma. «Se han anunciado algunas iniciativas pero, hasta ahora, no se ha materializado ninguna. Por poner un ejemplo, en el barrio de Delicias de Valladolid el centro de especialidades con el que se contaba para 60.000 personas, sigue cerrado a pesar de la demanda ciudadana para su reapertura».

7

Legislar para restituir el derecho a recibir asistencia sanitaria de personas que residan en nuestro territorio, en tanto no se derogue el Real Decreto Ley 16/2012.

■ La postura inicial de la Consejería de Sanidad. «La Consejería aprobó el pasado mes de junio una resolución por la que se daba luz verde al programa asistencial de carácter social para la población extranjera en situación administrativa irregular residente en Castilla y León sin recursos económicos, con el fin de asegurar la protección de la salud».

■ La postura inicial de la Plataforma. «El Gobierno Central ha elaborado un Real Decreto sobre este tema que mejora parcialmente la situación anterior pero que no la resuelve plenamente. En nuestra comunidad autónoma tampoco se ha avanzado en este sentido».

8

Nombramientos de gerentes atendiendo a su perfil profesional, no político e introducir medidas de transparencia de su gestión económica, mediante auditorías independientes.

■ La postura inicial de la Consejería de Sanidad. «La Junta aprobó el pasado mes de junio una resolución por la que salía adelante el programa de las plazas para puestos directivos que se someten a convocatorias públicas. Se han sacado a concurso un total de 53 plazas para puestos con rango de director y de gerente».

■ La postura inicial de la Plataforma. «No ha cambiado nada en cuanto al nombramiento de gerentes. Además, en las últimas semanas estamos asistiendo al nombramiento de numerosos jefes de Servicio y otros cargos, nos imaginamos que con la intención de asegurarse la presencia de afines en los puestos de responsabilidad»

9

Cumplimiento riguroso de la ley de incompatibilidades del personal, hasta una nueva regulación de la dedicación exclusiva en el trabajo de la sanidad pública.

■ La postura inicial de la Consejería de Sanidad. Sanidad no entra a analizar este apartado; pero en su respuesta al Procurador del Común para resolver una queja sobre la falta de control contestaba que, desde 2016 hasta la actualidad, ha tramitado una denuncia y tres actuaciones de oficio con tres sanciones y un caso caducado.

■ La postura inicial de la Plataforma. «No conocemos que en ningún centro sanitario se haya abierto investigación alguna para la comprobación del cumplimiento de la ley de incompatibilidades del personal sanitario que trabaja a la par en la pública y en la privada».

10

Poner en funcionamiento cauces eficaces de participación social y profesional en todos los niveles del sistema sanitario, con participación ciudadana en la toma de decisiones y corresponsabilización en el buen uso de los servicios.

■ La postura inicial de la Consejería de Sanidad. «La Consejería siempre ha estado abierta a la participación de distintas entidades y colectivos. A lo largo de este año destaca la apertura a la participación de las Plataformas en Defensa de la Sanidad Pública en el Consejo Castellano y Leonés de Salud, además de la conformación de grupos de trabajo».

La postura inicial de la Plataforma. «En este punto se abrió una cierta ventana de esperanza con la inclusión de las plataformas en el Consejo de Salud y el anuncio de constitución de una comisión para la búsqueda de soluciones a la situación de la Atención Primaria, pero tal cuestión no se acaba de materializar. Estamos a la espera».