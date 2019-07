UCCL pide que se sopese bien el impacto del acuerdo UE-Mercosur antes de su ratificación por los Estados miembro Un estudio de 2011 cifraba las pérdidas en la agricultura europea en 7.750 millones de euros | La organización pide que se establezcan medidas de reciprocidad en los terceros países para evitar la competencia desleal LEONOTICIAS León Martes, 2 julio 2019, 15:46

La Unión de Campesinos de Castilla y León, quien ya se mostrara en repetidas ocasiones contraria al acuerdo comercial UE – Mercosur, lamenta que se haya aprobado sin haberse llevado a cabo un estudio profundo de impacto en el sector agroalimentario.

UCCL, que presentaba en Bruselas a través de su unión nacional Unión de Uniones, un informe con recomendaciones sobre el acuerdo UE – Mercosur, siente que se haya llevado a cabo esta firma preliminar y que el Gobierno de España esté tan orgulloso cuando sus productores serán los más perjudicados.

Esta organización agraria confía en que, durante el tiempo que queda antes de la ratificación de los Estados miembro y del Parlamento Europeo, que se estima que será ya a partir de septiembre-octubre, se pueda calcular un impacto real para Europa y sus Estados. Impacto que no se puede medir por sí solo, sino que se suma a la larga lista de acuerdos comerciales, más de 70, que la UE tiene negociados con diferentes países terceros y bloques.

«No entendemos por qué el Gobierno español ha impulsado el cierre del acuerdo», critican desde UCCL. – «Existen muy pocos estudios, pero todos coinciden en que Europa es la que pierde en esto».

UCCL hace referencia al estudio realizado por el Joint Research Centre (JRC) de la Comisión Europea en 2011 que llegaba a cifrar las potenciales pérdidas para los agricultores europeos en 7.750 millones de euros. En este mismo estudio, se analizan los impactos del acuerdo por países, situando entre el 1,7 % y el 3,4 % las pérdidas para los agricultores españoles en términos de renta agraria por hectárea.

Balance comercial deficitario para la UE y para España

La organización agraria insiste en que MERCOSUR ya es el principal exportador de productos básicos agrícolas a la UE, por lo que no se necesitan contingentes adicionales libres de derechos arancelarios para incrementar sus exportaciones. En un primer análisis, UCCL destaca que en 2018, la UE importó 18.570 millones euros en productos agroalimentarios del Mercosur, lo que representa el 4% del total. Por el contrario, las exportaciones agro europeas al área geográfica Mercosur apenas superaron los 2.200 millones de euros (0,5% del total exportado).

En el periodo 1988 - 2018 el déficit comercial agroalimentario de la Unión Europea con Mercosur asciende a -732.717 millones euros. En 2018, este déficit fue de 30.000 millones de euros. El balance comercial de los productos agroalimentarios es claramente deficitario para la UE, con un valor acumulado para el periodo 2012-2016 de -93.164 millones de euros, también deficitario para España, siendo de -4.260 Millones de euros para el período 2012-2017.

Desde la organización muestran su descontento ante este acuerdo en el que la agricultura y la ganadería se convierten en moneda de cambio para otros sectores y fines políticos. Para UCCL es imprescindible que las normas estén claras para todos desde el principio y sean iguales para todos los actores, por ello es necesario exigir reciprocidad en el ámbito sanitario, de garantía y de seguridad alimentaria, medioambiental y laboral para evitar que se den situaciones de competencia desleal o se baje el estándar de calidad. «No es normal que a nosotros se nos exija tanto a la hora de producir y que en otros países no suceda lo mismo y, no sólo eso, si no que se favorezca y facilite la entrada de sus productos a Europa» – señalan, haciendo referencia también al caso del acuerdo comercial con Sudáfrica.

Igualmente considera imprescindible la disposición de instrumentos, políticas compensatorias y recursos financieros adecuados para paliar efectos negativos para determinados sectores económicos que se puedan dar y que, ante una decisión responsable, ya deberían estar previstos.