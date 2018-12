UCCL pide herramientas al Gobierno para un sector lácteo «en la cuerda floja» y del que auguran su desaparición en una década El coordinador de Unión de Campesinos de Castilla y León UCCL, Jesús Manuel González Palacín. / Cacho La organización lamenta la inacción del Gobierno, al que reclama la constitución de una mesa de negociación en la que se fijen precios mínimos coincidiendo con el coste de producción ICAL Lunes, 17 diciembre 2018, 13:11

La Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) volvió a denunciar la difícil situación en la que se encuentra el sector lácteo en España que ha llevado a los ganaderos a situarse «en la cuerda floja» y a estar «atados de pies y manos e indefensos» por el reducido precio que reciben por la leche que comercializan. Por ello pidieron al Gobierno que adopte herramientas para frenar esta situación, como la constitución de una mesa de negociación, para frenar la caída en el número de productores de los últimos años y que podría acabar con el sector en una década en Castilla y León.

La responsable del sector del vacuno de leche de UCCL en Castilla y León, Adoración Martín, incidió en la «difícil situación» del sector desde la desaparición de las cuotas lácteas en el año 2015 a pesar del repunte de los dos últimos años que, sin embargo, está creciendo «más lentamente» que los mercados. Por ello insistió en que, si no se revierte la «caída libre» actual, en una década no quedarán ganaderos de vacuno de leche ni en España ni en Castilla y León.

De hecho, cifró en 1.090 el número de profesionales del sector en la Comunidad, aunque lamentó que en el último año se han perdido 81 explotaciones y cada mes cierran entre seis y siete explotaciones. «Cuando una puerta se cierra no se vuelve a abrir», además de que apostilló que tampoco hay relevo generacional en una profesión que resulta «muy dura».

En cuanto a los precios, la leche se está pagando actualmente a 32 céntimos después de un repunte de los dos últimos ejercicios, aunque se llegó a pagar a 29 céntimos. Un dato que contrasta con el de otros países europeos, como Francia, donde se está pagando a 37 céntimos, o la media europea, que es de 36 céntimos, lo que eleva a unos cuatro céntimos la diferencia respecto al resto de Europa. «¿Por qué los ganaderos españoles no cobramos el precio europeo», se preguntó García, quien recordó que el coste de producción se sitúa en 35 céntimos en España.

La responsable de vacuno de leche de UCCL acusó al Gobierno de «no estar haciendo nada» y, por el contrario, de «hacer la vista gorda», mientras que la parte industrial se ha convertido en «el gran caballo de batalla» porque «hace lo que le da la gana» y mediante «imposiciones» con los ganaderos, lo que tiene a los ganaderos «atados de pies y manos». «No somos esclavos, queremos un precio justo», añadió García.

El coordinador regional de UCCL, Jesús Manuel González Palacín, pidió al Gobierno «herramientas» para revertir esta situación e instó a mirar a países como Francia, donde recientemente han alcanzado un acuerdo que ha permitido pasar de pagar la leche de 28 a 36 céntimos. Por el contrario, Palacín recordó el pacto de sostenibilidad que se alcanzó con el anterior Gobierno que ha resultado ser «papel mojado» y que pretendía frenar las movilizaciones de la Marcha Blanca del sector pero «sin dar solución a los problemas».

Por ello incidió en la necesidad de convocar una mesa de negociación, con la presencia de todas las partes, para negociar y no permitir las imposiciones, y donde el punto de partida sea el coste de producción, es decir, los 35 céntimos. «Tenemos unos políticos cobardes, una industria que abusa y una distribución que desprestigia», declaró Palacín, quien cifró en un 24 por ciento el número de ganaderos que ha perdido Castilla y León desde la desaparición de las cuotas lácteas.

Dado que las expectativas que se tienen con la comercialización de leche en sus muchas variedades resulta optimista, la situación actual «no se puede aguantar mucho tiempo». Palacín acusó al ministro, Luis Planas, de no estar «a lo que está» y de no haber recibido a la organización. «No está haciendo los deberes, pero a la que sucedió no era mucho mejor», declaró. «Lo peor de un ministro es no hacer nada, aunque se equivoque» porque lo que se está haciendo de esta manera es «dejar morir el sector», sentenció.