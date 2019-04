UCCL denuncia que Azucarera vende semillas no incluidas entre las variedades con autorización de comercialización Fabrica de Azucarera. La organización recuerda que si la variedad no está incluida en los catálogos, no cumple los requisitos para que los remolacheros tengan derecho a la ayuda asociada LEONOTICIAS León Viernes, 5 abril 2019, 20:03

La Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) denunció que Azucarera está vendiendo a los remolacheros variedades de semillas no incluidas en las tablas proporcionadas por el Fondo Español de Garantía Agraria (Fega) de variedades comerciales o con autorización de comercialización conforme a la Decisión 2004/842/CE de la Comisión, de 1 de Diciembre de 2004.

De esta forma, si la variedad no está recogida en los catálogos o registros, no cumple los requisitos para tener derecho a la ayuda asociada, por lo que desde UCCL se preguntaron «cómo es posible que la industria venda estas variedades a sabiendas del perjuicio que ocasiona al cultivador de remolacha que no podrá percibir la ayuda asociada».

«Así es como Azucarera está funcionando para apoyar al sector», lamentó la organización agraria, quien apuntó que el enfado de los remolacheros se extiende a la empresa KWS que, ante el exceso de demanda de semilla de remolacha y al no poder hacer frente con las variedades incluidas en el registro «ha optado, en su afán comercial, por vender semillas que no tienen derecho a ayuda asociada», trasladó UCCL a través de un comunicado.

Por último, la organización lamentó que se esté de nuevo ante una manera de actuar que «no puede decirse que contribuya a potenciar al sector e ir de la mano con los remolacheros» sino que lo que está haciendo es «poner palos en las ruedas día tras día».