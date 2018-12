Ucale-Coag confirma que sus agricultores venderán la remolacha «a quien garantice un pago justo, aunque sea fuera de León» Remolacha. «Queremos denunciar el posicionamiento que ha tenido en la mesa de negociaciones la industria Azucarera», señalan ICAL Viernes, 21 diciembre 2018, 11:12

«Estamos cansados de que nos engañen y de que encima se nos culpabilice de algo de lo que no tenemos culpa. No han sabido mantener una industria que ha recibido muchas subvenciones y nuestro colectivo no se va a dejar volver a engatusar por Azucarera».

Con este argumento, los remolacheros de Ucale-Coag comunicaron este viernes su decisión de entregar su producción «a la industria que garantice un pago justo de la misma, y no nos temblara el pulso si las tenemos que llevar fuera de la provincia de León».

Así lo acordó este jueves la Asociación de Cultivadores de Remolacha de León, Acurele, por «mayoría aplastante» en una asamblea celebrada en Santa María del Páramo.

«Queremos denunciar el posicionamiento que ha tenido en la mesa de negociaciones la industria Azucarera; aunque no es algo que nos sorprenda, ya que estamos acostumbrados a que cargue sobre los más débiles su mala gestión, culpando siempre en primer lugar a los agricultores», añaden en un comunicado.