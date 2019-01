Turrado exige no elegir como candidato de las Juntas Vecinales «al primero que pase» José Antonio Turrado, responsable de Asaja León. / I. Santos El responsable de Asaja insta a «apartar el egoísmo» y demostrar responsabilidad a la hora de presentar candidatura «porque es la administración más cercana al ciudadano del medio rural» | Augura que la Junta estará gobernada por una coalición A.C. León Jueves, 17 enero 2019, 19:53

Ni la Diputación ni las Cortes. Para Asaja, lo realmente preocupante de cara a los comicios del próximo mes de mayo son las Juntas Vecinales. Al fin de cuentas, son los propietarios del patrimonio agrícola que requieren los ganaderos y agricultores de la provincia de León.

Así lo señaló el secretario general de Asaja León, José Antonio Turrando, que ha reprochado que hasta la fecha los partidos se hayan dedicado a «poner la que pasa por delante» sin preocuparse en la selección de candidatos «porque sus votos no cuentan».

De ahí que de cara a la elaboración de las listas, Turrado haya instado a las formaciones políticas a «apartar su egoísmo» con la administración más cercana a las personas y realizar una selección seria y responsable de los candidatos.

Pero Turrado ha ido más allá y ha sentenciado que el partido que no tengan capacidad para presentar en las Juntas Vecinales que no se presenten en los ayuntamientos. «El que no vale para una cosa, no vale para nada».

En cuanto al futuro de la Junta de Castilla y León, Turrado ha asegurado que se avecina una nueva etapa marcada por un gobierno conjunto entre dos partidos.

De ahí que asegure que lo importante no será el programa con el que concurrirán de cara a las elecciones sino el programa de gobierno que elaboren. Su única petición, «que escuchen y atiendan al campo«.