El sector remolachero leonés abre la campaña más baja e incierta de la historia y la previsión inicial de reducir en un 30% las siembras

No corren buenos tiempos para la remolacha. El sector que, por primera vez cerró el año agrícola sin iniciar la molturación, vive inmerso en un momento de incertidumbre. Un sentimiento que se ha dejado sentir este lunes coincidiendo con la apertura de la Azucarera de La Bañeza.

En total, 720 toneladas recepcionadas en la primera jornada de una campaña que prevé 50 días de entrega y en torno a 55 para la molturación de un aforo que rondará las 400.000 toneladas.

Se trata de la producción más baja en la historia en León, con unos rendimientos por hectáreas que oscilan entre las 75 y 80 hectáreas y una polarización -riqueza- que se sitúa en el 15,5%.

Unas cifras alejadas a las 900.000 hectáreas de cultivo que registraba la provincia de media y que en la última década, con especial incidencia en los tres últimos años, han registrado una tendencia negativa.

El motivo, tiene un nombre y apellidos. Los agricultores apuntan directamente a British Sugar –propietaria de La Azucarera- y a su política como la consecuencia directa del progresivo abandono del sector. Y la situación, lejos de mejorar, empeorar.

La previsión que manejan las organizaciones agrarias es que las siembras caigan un 30% de cara al próximo año. Aunque el porcentaje puede ser aún mayor. Al fin de cuentas, según coinciden desde Asaja y Ugal-UPL, el agricultor «no siembra para arruinarse».

Al fin de cuentas, según advierten, la rebaja de 6,5 euros que prevé aplicar la industria azucarera de cara a la próxima campaña, supondrá situar el precio de la tonelada en los 35,5 euros y, por tanto, suprimir el margen de beneficio del agricultor.

A ello se suma, según apuntan, la situación en «vía muerta» de la relación entre la industria y las organizaciones agrarias. De ahí que el desánimo marque el día a día del remolachero leonés que, tras dar por cumplido el 90% del PDR –Plan de Desarrollo Rural- ve el abandono del cultivo la mejor y única alternativa, quedando sólo los jóvenes y los que han impulsado la modernización de las explotaciones.

Un cultivo que, si bien, es «imprescindible» para la provincia y el mantenimiento de la Azucarera de La Bañeza. De ahí que el sector exija en bloque a la industria dar marcha atrás y retomar las negociaciones para garantizar la rentabilidad del cultivo.

«Si no siembra remolacha tengo trigo, alubias, patatas, girasol o forraje. La industria azucarera si no tiene remolacha no podrá hacer nada» MATÍAS LLORENTE (UGAL-UPAL)