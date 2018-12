Los remolacheros llevan ante la planta de La Bañeza su protesta por la grave crisis del sector Imagen de a protesta ante la planta de La Bañeza este jueves. Matías Llorente anuncia que en las próximas semanas podría denunciarse ante la Unión Europea «lo que hace la Azucarera Iberia a través de Agroteo» MIRIAM BADIOLA La Bañeza Jueves, 27 diciembre 2018, 13:49

Aproximadamente una treintena de remolacheros leoneses se concentraron este jueves ante las puertas de la Azucarera de La Bañeza, para protestar por el acuerdo tomado «unilateralmente» por la industria azucarera que decidió bajar el precio «en seis euros y medio por tonelada», frente al acuerdo marco del sector que estaría en vigor hasta la campaña 2019-2020.

Así lo apuntó el secretario general de Ugal-Upa, Matías Llorente, quien aprovechó la concentración para pedir a la Junta de Castilla y León que clarifique a través de alguna nota interna o decreto, «qué va a pasar con el Programa de Desarrollo Rural (PDR) en aquellos agricultores que tienen un acuerdo para modernizar explotaciones», con los que podría haber algún tipo de problema.

Para Matías Llorente, en este momento «está en juego la industria azucarera de todo el país», ya que British Sugar «ha venido a España a hacerse con un mercado del azúcar a pesar de que los agricultores puedan seguir cultivando remolacha».

Los agricultores siempre pagan

Un asunto que los agricultores «no aceptan» y ante el que piden que la campaña continúe más allá de 2020 y que la industria azucarera y el cultivo de la remolacha se pueda mantener en España «pero no a costa de los agricultores y los transportistas, si no tal y como está firmado ahora mismo».

Matías LLorente, este jueves, durante la concentración ante la planta bañezana.

Llorente apuntó que en el día de ayer las organizaciones remolacheras se reunieron con la Junta de Castilla y León, en un encuentro en el que se pidió «la búsqueda de una solución para que el PDR no sea una obligatoriedad y que el agricultor que siembre remolacha pierda dinero», ya que aunque el 90 por ciento del sector ya haya cumplido con los cuatro años y este año no tenga que sembrar, «hay una serie de agricultores que han hecho modernización de explotaciones y se han incorporado como jóvenes con cultivo de remolacha, que si no tienen una solución tendrían que seguir sembrando al precio que sea».

Denuncia ante Europa

Además, el secretario general de Ugal-Upa anunció que, tras mantener una reunión con el Ministerio de Agricultura y la Junta, «lo único que queda es denunciar en la Unión Europea lo que hace la Azucarera Iberia a través de Agroteo, utilizando a los agricultores para cobrar una serie de ayudas sin ser ellos los dueños de la remolacha», algo que podría suponer «un problema serio», ya que «los derechos a las ayudas los tienen solamente los agricultores que cultiven esa remolacha y no Agroteo».

Una denuncia ante Europa que en estos momentos «se está estudiando» y que posiblemente en las próximas semanas sea planteada ante la Unión Europea, quien aporta el dinero «por el pago asociado y el PDR a nivel regional», señaló Llorente.