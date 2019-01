Marcos: «Todos sabemos que la agricultura no es una prioridad para el Gobierno de la nación» La consejera exige al Ejecutivo de Pedro Sánchez que asuma el compromiso de Rajoy de aportar más a la UE para que no baje la PAC y advierte de que hay que abordar ya el plan estratégico nacional ICAL León Miércoles, 2 enero 2019, 12:02

La consejera de Agricultura de la Junta, Milagros Marcos, afirma que todos saben que «la agricultura no es una prioridad para el Gobierno de la nación» al que preguntó en el último comité consultivo sobre PAC si había presentado alguna enmienda a los reglamentos para el nuevo marco «y dijo que no». En ese contexto, constató en 'Los Desayunos de Ical, que les han convocado otra vez para el próximo 21 de enero «una vez que se ha cerrado el plazo de enmiendas» cuando la Comunidad hizo llegar 68 a la Comisión a través del propio Ministerio.

Milagros Marcos cargó contra un Ejecutivo del que no conoce su postura «ni en éste ni en otros asuntos» básicos para el futuro de la Comunidad, y exigió «lealtad» para poder afrontar la negociación desde una postura común establecida con anterioridad.

Marcos defendió que Castilla y León apuesta por que no se produzca ningún recorte en la llegada de fondos PAC a la Comunidad, que cifró en 1.100 millones de euros al año, aunque asumió que con la propuesta actual de la Comisión Europea, mermarían en 55 millones de euros, como consecuencia de la salida de Reno Unido y la apuesta por nuevas políticas migratorias y de seguridad.

La consejera afirmó que en este contexto, Castilla y León siempre ha presentado alternativas, a través de enmiendas que ella misma llevó a Bruselas, a la Comisión y al Parlamento Europeo. «Logramos el consenso para presentar las enmiendas de Castilla y León», dijo, para constatar que el primer reto de todos es lograr mantener el cien por cien de las ayudas directas y financiación en su totalidad por la UE.

Felicitó asimismo las enmiendas dirigidas a lograr un fondo especial del programa Leader vinculado a la financiación de la zonas despobladas, un modelo alternativo de atención a las personas y de aprovechamiento de los recursos, en un contexto de necesidad crecientes de alimentos a nivel mundial, según explicó.

Milagros Marcos recordó también que Mariano Rajoy se comprometió a elevar la aportación económica de España a la UE para que no se redujesen los fondos de la PAC y fomentó un acuerdo entre 15 países miembros. Sin embargo, en julio, una moción de censura situó al socialista Pedro Sánchez en el Gobierno, al que pidió «el mismo planteamiento» para que España se comprometiera a aumentar sus fondos para que no bajase la PAC y siguen esperando.

La consejera manifestó también que ha pedido al Ejecutivo la puesta en marcha de un fondo de garantía estatal, de desarrollo territorial, ante una posible merma de las partidas PAC. Una propuesta, dijo, «muy razonable», cuando la población se concentra en un 80 por ciento en las ciudades y en un 20 por ciento en el medio rural, y el campo aporta el 34 por ciento del PIB. «El Estado no dice nada y no conocemos su postura ni en este ni en otros asuntos prioritarios, aunque seguiremos pelando para que no se reduzca ni un solo euro», resumió.

Agricultor activo Milagro Marcos defendió la necesidad de definir la figura del agricultor activo, aquel vinculado a la actividad agraria, «el que se la juega en el campo», dijo. Unos apoyos que deben ir a las explotaciones eficientes y competitivas, dijo porque «no se puede financiar la ineficacia». Marcos apeló al apoyo a las explotaciones familiares así como a aquellas de mayor dimensión, y rechazó los topes rígidos de ayudas, para argumentar que deben tener en cuentas las necesidades de cada territorio y ser flexibles. Asimismo, defendió su apuesta por la introducción en la UE de mecanismos de intervención, como plasmaron en sus enmiendas, y precisó que quieren establecer algunos «exprés», con diferentes medidas para «equilibrar los mercados en momentos de crisis». «Es el momento de incorporar medidas que garanticen el equilibrio de mercado», sentenció. Milagros Marcos también apeló a acabar con «los pactos comerciales desleales» y constató que están trabajando con Europa, para establecer medidas en este sentido, dentro de una regulación estable, igual que se ha hecho en España con la ley de cadena alimentaria.

Marcos exigió así al ministro Luis Planas compromiso político en las negociaciones con la UE, con los planteamientos de Castilla y León, que son frutos de un consenso social y político, plasmado en un acuerdo de Comunidad. Al respecto, recordó que a nivel técnico se pueden plasmar bien todas las cosas pero si no hay compromiso político para su desarrollo presupuestario, de nada sirven.

Milagros Marcos advirtió también de que «hay que abordar cuanto antes» el contenido del plan estratégico para España, porque si no se corre el riesgo de que se paralice la llegada de fondos, cuando entre el nuevo marco. «Hay que trabajar cuanto antes en definir su contenido», dijo, para afirmar que «la mayoría» apuesta porque haya un «único» plan estratégico nacional que «establezca criterios comunes para todas las autonomías», con programas específicos dentro del programa de desarrollo rural.