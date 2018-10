Marcos defiende una PAC bien financiada y pide al Gobierno su compromiso para asegurar la sostenibilidad del campo Marcos, que habló del documento de consenso firmado en Castilla y León, una comunidad con media de 57 hectáreas por explotación, señaló como clave el hecho de «conseguir que la PAC cambie la imagen que tiene la sociedad del campo» ICAL Jueves, 4 octubre 2018, 19:04

La portavoz de la Junta y consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, pidió este jueves que la reforma de la PAC garantice el «futuro» del medio rural y la «sostenibilidad» del campo de Castilla y León.

Más allá de que se cierre un acuerdo político antes o después de las elecciones europeas, como pidió el ministro Luis Planas, durante una jornada sobre la PAC organizada por UPA, Marcos hizo hincapié en que «la PAC cumpla con las expectativas, venga a facilitar la incorporación de los jóvenes al campo para asegurar el relevo generacional, sea cada vez más sencilla, garantice el equilibrio en la cadena de valor, tenga instrumentos para resolver los problemas de mercado que hoy tienen agricultores y ganadores y, sobre todo, no pierda ni un solo euro».

«Castilla y León estaría perdiendo más de 55 millones anuales si la PAC se cierra en los mismos términos en los que está ahora acordada», advirtió sin dejar pasar por alto que «es una vía de financiación muy importante para el desarrollo rural». Además, urgió a sus homólogos a «trabajar cuanto antes» en esa reforma de la PAC para anticiparse y tener los objetivos claros. «Desde la alianza de regiones, pedimos al presidente Sánchez que comprometa esa financiación estatal que necesitan agricultores y ganaderos para tener estabilidad y saber que podrán seguir invirtiendo gracias a una PAC asegurada desde el Gobierno de España», según puso de manifiesto.

«El sector primario y la industria agroalimentario suman el 10 por ciento del PIB de la comunidad», recordó durante su intervención en la mesa redonda '¿Esta PAC sirve para España y para la agricultura española?'. Marcos defendió que «debe ser un complemento a las rentas, en torno al 40 por ciento en nuestra comunidad».

Marcos, que habló del documento de consenso firmado en Castilla y León, una comunidad con media de 57 hectáreas por explotación, señaló como clave el hecho de «conseguir que la PAC cambie la imagen que tiene la sociedad del campo» y remarcó que «debe seguir siendo una política agraria y común para buscar el bienestar de las personas, garantizando la actividad económica en el medio rural, y luchar contra la despoblación en la medida de lo posible». «No nos vale que en otros países se juegue con reglas diferentes. No, si no queremos un desequilibrio en los mercados y agricultores de primera y de segunda categoría», indicó.

Asimismo, apuntó a las «grandes diferencias entre las necesidades de un territorio y de otro», sostuvo que «deben cobrar las ayudas quienes trabajan el campo y viven de él» y abogó por un sistema de cotizaciones a la Seguridad Social que permita a los agricultores y ganaderos de mayor edad retirarse.

En la mesa, moderada por secretario de Agricultura de UPA, Ignacio Senovilla, su homóloga valenciana, Elena Cebrián, reclamó que sea una PAC que «reconozca la singularidad de los territorios y su estructura de producción», tenga en cuenta la «vulnerabilidad ante las inclemencias meteorológica» y dé un mayor protagonismo a las organizaciones agropecuarias y visibilidad a las mujeres, así como una respuesta a la despoblación.

Del mismo modo, se pronunció el secretario general de la Consejería de Desarrollo Rural y Sostenibilidad de Aragón, José Luis Castellano, al manifestar que «es importante adaptar los recursos a las distintas zonas y su tipología» con planes estratégicos que dejen «libertad de acción» a las comunidades autónomas.

Por su parte, el titular de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Rodrigo Sánchez, incidió en que «la PAC debe estar bien dotada presupuestariamente». «No podemos permitirnos el lujo de perder fondos», concluyó remarcando que «no se pueden aceptar menos recursos en un marco de mayores exigencias».