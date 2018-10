Marcos asegura que la legumbre tiene «futuro» porque más de la mitad de la superficie sembrada no está aún acogida a marcas de calidad La consejera de Agricultura considera que hay una capacidad de crecimiento« en el ámbito de las cinco indicaciones geográficas protegidas ICAL Sábado, 20 octubre 2018, 17:53

La consejera de Agricultura y Ganadería y portavoz de la Junta de Castilla y León, Milagros Marcos, aseguró este sábado que la legumbre de Castilla y León tiene «un futuro por delante» y una «oportunidad» para crecer porque solo 9.000 de las 24.000 hectáreas de este producto están acogidas a alguna de las cinco indicaciones geográficas protegidas (IGP) o de las dos marcas concretas de calidad. Superficie reconocida que produce 220 toneladas de legumbre frente a las más de 20.000 del conjunto de la comunidad, hasta generar una actividad económica de 19 millones de euros. De ahí que hablara que hay una capacidad de crecimiento «muy importante» en el ámbito de las figuras de calidad, porque la región cuenta con cinco de las diez IGP de legumbres existentes en España.

Marcos aprovechó la inauguración de la Feria del Pan y la Lenteja de Tierra de Campos en Mayorga (Valladolid) para «poner en valor» el producto de las legumbres, tanto fuera de la región como en el extranjero. Mencionó el «hecho diferencial» de Castilla y León con un producto de alta calidad. «Producir se puede hacer en muchos sitios pero Castilla y León tiene la exclusividad de producir con calidad», aseveró. A su juicio, los agricultores de la Tierra de Campos entre las provincias de Vallladolid, León, Zamora y Palencia deben aprovechar la diferencia de calidad del producto local para crecer y generar actividad económica en el medio rural de la Comunidad.

La consejera recordó que la Junta apoya al sector de la legumbre con proyectos de investigación para promocionar su consumo, envases que permitan una fecha con mayor caducidad, tener presentaciones y precocinados que permitan a los nuevos consumidores para utilizar ensaladas de legumbres, sin olvidar la recuperación de variedades autóctonas. «Esto nos va a marcar la diferencia de cara a la productividad porque son legumbres más adaptadas a nuestros suelos», afirmó.

Milagros Marcos citó el amparo de las legumbres bajo la marca Tierra de Sabor, con la promoción de un consumo saludable en los menús escolares en toda la Comunidad. «Si los niños comen legumbres, al final llegará a toda la familia. Hay que poner a disposición de los ciudadanos en los lineales de los establecimientos comerciales un producto que aún no conocen. Y es que lo que no se conoce, no se consume», consideró.

En la actualidad, hay más de 220 municipios productores de la legumbre de Tierra de Campos, repartidos entre las cuatro provincias. Además, se felicitó por aunar en una feria dos productos básicos como el pan y la legumbre. Hasta ahora, estas ferias se realizaban de forma separada pero este año el Ayuntamiento de Mayorga y la Diputación de Valladolid decidieron unificarlas. Una feria que este fin de semana reúne a más de cuarenta expositores en Mayorga. Además, el Museo del Pan de la localidad vallisoletana acogió el I Salón de la Legumbre de Calidad Diferenciada y que contó con el respaldo de las diputaciones de Valladolid, León, Zamora y Palencia.

Respaldo de cuatro diputaciones

El presidente de la Diputación de Valladolid, Jesús Julio Carnero, aprovechó la inauguración para homenajear a los agricultores y sus antepasados. Consideró que el pan y la lenteja son productos perfectamente actualizados, algo que se pudo comprobar con el taller de cocina que ofreció el chef Víctor Martín, del Restaurante Trigo de Valladolid, que cuenta con una estrella Michelin.

Además, manifestó que son productos que tienen una «peso más específico» en la dieta mediterránea, sin olvidar su calidad que, primero, son sembrados y recogidos por los profesionales del campo y luego transformados por la industria agroalimentaria. Por lo tanto, crean riqueza económica al territorio y suponen un aporte significativo al PIB agrícola.

También se refirió que la feria tiene como objetivo la promoción del pan y la lenteja, tan tradicionales en la Tierra de Campos de Valladolid, León, Palencia y Zamora, y que en un marco festivo persigue que la agroalimentación de calidad se convierta en un reclamo turístico para la comarca.

Su homólogo en la Diputación de León, Juan Martínez Majo, apostó por la colaboración entre administraciones para la lenteja esté en las cocinas y en los fogones de los mejores restaurantes de España porque el hecho diferencial de la Comunidad es que cuenta con un producto de calidad. Recordó que las provincias de León y Valladolid cuentan con las IGP con la lenteja de Tierra de Campos y destacó que el presente año ha sido muy positivo al comprobar los datos de la producción que ha multiplicado de forma importante. No en vano, precisó que se ha pasado de recoger 300 kilos por hectárea a 1.200.

Por su parte, el vicepresidente de la institución provincial de Zamora, José Luis Prieto, dejó claro el compromiso de la Diputación con la lenteja. «El compromiso lo tenemos todos pero se demuestra andando y aquí estamos presentes en esta feria, de la mano de la Junta», apuntó. También destacó el hecho diferencial de la calidad del producto y abogó por «luchar» y «apostar» por ella. La diputada de Juventud de la Diputación de Palencia, Carolina Valbuena, reclamó a los asistentes a la feria que aprovechasen para degustar los productos, porque «es un día para evocar todos los sentidos».

Repartida en dos escenarios, el Museo del Pan y la Plaza de España de Mayorga, la I Feria del Pan y la Lenteja de Tierra de Campos aglutina el trabajo realizado en años anteriores por la Feria del Pan (9 ediciones) y la Feria de la Lenteja de Tierra de Campos (5 ediciones).