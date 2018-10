León duplica en menos de cinco años el número de pinos dedicados a la extracción de resina

Una media de 3 Kg. por pino

La falta de expectativas laborales unido a la satisfacción de vivir en el medio rural es el motivo del auge del sector resinero de la provincia. Como en cualquier actividad agrícola la producción varia año tras año debido al clima, por lo que el resinero siempre tiene un ojo puesto en el cielo. La producción media de miera se encuentra en 3kilogramos por pino, situándose en al provincia de León una media de tres recogidas anuales. «la primera campaña no fue buena porque llovió mucho y debido a la humedad los pinos estaban fríos y les costaba soltar resina, la segunda recogida ha sido muy buena y ahora hay que esperar al final de la tercera para evaluar todo el año», afirma una productora de Torneros de la Valdería.

Los vecinos de Villaviciosa de la Ribera han sabido sacar partido a la gran extensión de monte con la que cuenta este municipio, mejorando su aprovechamiento. El hecho de que no necesite una inversión elevada para empezar a producir ha propiciado que el número de productores se eleve año tras año. «Es un trabajo duro que exige ser muy constante, el hecho de que no tenga unos costes elevados para empezar a producir no significa que todo el mundo este cualificado para este trabajo», comenta a leonoticias Cristian, un trabajar resinero de esta zona del Órbigo.