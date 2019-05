Finaliza el plazo de presentación de solicitudes de la PAC 2019 en Castilla y León Asaja Castilla y León estima que habrá una reducción en el número de beneficiarios ICAL Viernes, 10 mayo 2019, 12:44

El plazo de presentación de solicitudes de la PAC 2019 finaliza este viernes en Castilla y León, diez días más tarde del plazo inicialmente previsto. A partir del próximo lunes, y hasta finales de mayo, comenzará un periodo transitorio en el que se procede a rematar los «flecos» de la tramitación de los expedientes y a partir del lunes, la Junta de Castilla y León realizará un cruce informático para detectar duplicidades en parcelas y proceder a su corrección, según informó este viernes Asaja Castilla y León.

Hasta el 31 de mayo los agricultores podrá presentar modificaciones en los expedientes, que pueden ser tanto de añadir como de quitar parcelas, así como variaciones en los cultivos. La gestión de estos expedientes, sujetos a todo tipo de controles administrativos, no finaliza hasta que no se ejecuta la orden de pago y esta es correcta, lo que en no pocos casos alarga el proceso más de doce meses.

A falta de datos oficiales y hasta que se contabilicen todas las solicitudes que hasta este viernes se presenten, la organización agraria estimó que, si se atiende la evolución de las campañas anteriores, habrá una reducción en el número de beneficiarios, aunque es previsible que se mantengan el montante de pagos debido a que esa reducción de beneficiarios provoca un redimensionamiento de las explotaciones.

Asaja Castilla y León, junto al resto de organizaciones agrarias y entidades financieras, es entidad colaboradora de la Junta de Castilla y León en la gestión de estas ayudas y encabeza la tramitación tanto por número de expedientes como por cuantía de los importes, por la profesionalización de los socios de la organización.