Asaja pide a los almacenistas de patatas que estabilicen los precios con «beneficios» para todos los eslabones de la cadena

La organización agraria Asaja ha mostrado su «preocupación por los precios» en la patata, cuya campaña arranca ahora de forma generalizada en la provincia de León, después de que éstos hayan experimentado «importantes caídas en los últimos días, en contraste con lo ocurrido en el resto de la comunidad, donde, con los arranques del tubérculo a principios de agosto en las zonas del sur y piden a los almacenistas que estabilicen los precios con margen de beneficio para todos los eslabones de la cadena».

«Esta caída de las cotizaciones no tiene una razón de mercado por exceso de oferta, ya que la superficie se ha contenido en España y en Europa y los rendimientos tampoco han mejorado, por lo que no se contempla otra razón que no sea que ciertos almacenes se aprovechan de la falta de contratos para presionar con los precios a la baja en el momento que se concentra el arranque del tubérculo», argumentan.

La Union Nationale des Producteurs de Pomme de Terre (UNPT), que agrupa a los cultivadores del vecino país francés y es una de las más fuertes de toda Europa, ha indicado en un reciente comunicado que la producción en los principales países de la Unión Europea se encuentra en el promedio de los últimos cinco años, aunque en Francia el incremento es del 14 por ciento.

La UNPT estima que «los precios podrían subir en las próximas semanas», sobre todo en Francia, Alemania, Bélgica y Holanda, ya que en el inicio de campaña se incrementó la oferta y eso hizo caer la cotización, y por otra parte, los productores consideran que los productos terminados serán más competitivos en el mercado mundial ya que la materia prima serán en todo caso más asequible para las fábricas de transformación.

En la última Comisión Provincial de Estadística Agraria se fijó una superficie de patata en la provincia de León de, en base a rendimientos de 41,7 toneladas por hectárea. De toda la producción de patatas de la provincia, la mitad están amparadas por contratos en precampaña que fijan precios y cantidades de compra, mientras que la otra mitad sale ahora al mercado libre coincidiendo con la campaña de arranque.