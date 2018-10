Asaja denuncia que las dos DO de la provincia de León registran los rendimientos de uva más bajos de toda España El déficit respecto al nivel «razonable» es del 33% en el caso del Bierzo y de casi el 60% en la DO León LEONOTICIAS León Viernes, 26 octubre 2018, 13:12

La organización agraria Asaja denunció este viernes que las dos denominaciones de origen (DO) del sector del vino de la provincia de León -DO León y DO Bierzo- registraron los rendimientos de uva por hectárea más bajos de toda España, con déficits respecto a las producciones que considera «razonables» de entre el 33 y el 60 por ciento. Asaja exigió una reflexión sobre estos datos tanto a las administraciones con competencias en política agraria como a los operadores del sector.

Al respecto, a lo largo de esta semana, recordó Asaja, se publicaron los datos de uva controlada por el Consejo Regulador de la DO Bierzo, con un total de 11,2 millones de kilos recogidos y rendimientos por hectárea próximos a los 4.000 kilos. En el caso de la rebautizada DO León, las 1.400 hectáreas inscritas ofrecieron una producción de 3,5 millones de kilos de uva, con rendimientos de 2.500 kilos por hectárea. «Si convenimos que unos rendimientos medios razonables son los 6.000 kilos por hectárea, el déficit productivo en la DO Bierzo es del 33 por ciento mientras que en la DO León es del 58 por ciento», explicaron fuentes de la organización.

En esa línea, Asaja reconoció que las «condiciones climáticas desfavorables» complicaban una vendimia cuyos datos calificaron de «desastrosos» y lamentaron que una importante parte de la producción de uva de la provincia se haya vendido a otras zonas productoras, como Castilla-La Mancha o a bodegas que etiquetan como Vino de Castilla y León.

Según el sindicato agrario, en el caso de la DO León, las bodegas inscritas no han comprado la producción de uva de todas las viñas inscritas y los viticultores han tenido que vender «a precios de derribo» al primer comprador que han podido. En el caso del Bierzo, la fuga de uva no ha sido tan elevada y lo que se ha producido es una «desatención de la viña» por parte de viticultores no profesionales, a la vez que se cuenta con un censo de de viñedo «inflado» que distorsiona los datos estadísticos, denunciaron.

Igualmente, Asaja apostó por «un cambio radical en el modelo de negocio» para poner en valor la uva y el vino de la provincia de León, donde se marque como objetivo «crecer en superficie y volumen, etiquetar la totalidad de la producción que reúna los requisitos de calidad y vender productos de valor añadido».